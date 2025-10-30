Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
VerslasRinkos pulsas

Lenkai toliau degalus pardavinėja pigiau: skelbia, kiek pas kaimynus kainuoja benzinas

2025 m. spalio 30 d. 16:00
Pastarąją savaitę vidutinė benzino kaina Lietuvoje nepakito, o dyzelinas pabrango 0,1 procento, ketvirtadienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Daugiau nuotraukų (5)
Agentūros duomenimis, spalio 27-ąją, pirmadienį, litras benzino šalies degalinėse vidutiniškai kainavo 1,41 euro, o dyzelinas – 1,46 euro. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų Lietuvoje šiuo metu yra 5 centai ir tai yra mažiausias skirtumas nuo birželio pabaigos.
Benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę Latvijoje, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,2–1,4 proc., Estijoje sumažėjo 0,9 proc., o Lietuvoje kaina nepakito. Per mėnesį benzino kaina Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo 0,2–0,7 proc., Estijoje ir Latvijoje kaina nepakito.
Lenkijoje benzino vidutinė kaina dabar siekia 1,40 euro ir yra 1 centu mažesnė nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,42 Eur/l ir 1,54 Eur/l.
Tuo metu dyzelino vidutinės kainos praėjusią savaitę visose lyginamose šalyse padidėjo 0,1–3,0 proc., išskyrus Estiją, kur kaina sumažėjo 3,7 procento.
Per mėnesį dyzelino vidutinė kaina Lietuvoje, Estijoje ir Latvijoje sumažėjo 0,2–1,3 proc., Lenkijoje ir Vokietijoje padidėjo atitinkamai 1,0 proc. ir 0,1 procento.
Lenkijoje litras dyzelino vidutiniškai šiuo metu kainuoja 1,42 euro ir yra 4 centais pigesnis nei Lietuvoje, o Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,28 Eur/l ir 1,52 Eur/l.
Agentūros duomenimis, Lietuvoje spalį vidutinė benzino kaina sudarė 1,405 euro, dyzelino – 1,465 euro. Palyginti su rugsėjo mėnesio vidutinėmis kainomis, spalį dyzelinas yra apie 1 centu pigesnis, o benzinas – apie 1 centu brangesnis.
benzinasdyzelinasLenkija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.