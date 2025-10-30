Liepos–rugsėjo mėnesiais euro zonos ekonomika augo 0,2 proc., visos ES – 0,3 proc.

2025 m. liepos–rugsėjo mėnesius, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, BVP euro zonoje augo 1,3 proc. ir 1,5 proc. ES.
Šie Eurostato vertinimai – preliminarūs, kadangi dar nėra pasiekiami visi reikalingi statistikos šaltiniai, tad įverčiai ateityje gali keistis.
Tiesa, tarp šalių narių, kurios jau paskelbė savo trečiojo 2025 m. ketvirčio rezultatus, didžiausiu ekonomikos augimu pasigirti gali Švedija, kurios BVP šoktelėjo 1,1 proc. Portugalija tuo metu patyrė 0,8 proc. augimą, Čekija – 0,7 proc.
Ekonomikos smukimai šių metų liepos–rugsėjo mėn. užfiksuoti Lietuvoje – 0,2 proc. BVP mažėjimas, Suomijoje ir Airijoje – po 0,1 proc. Tiesa, pastarojoje per metus vis dar fiksuojamas didžiulis augimas – Airijos 2025 m. trečiąjį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, BVP augo 12,3 proc.
Visi Eurostato pateikti rodikliai yra pakoreguoti pagal sezoniškumą.