Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Registracija
VerslasRinkos pulsas

Liepos–rugsėjo mėnesiais euro zonos ekonomika augo 0,2 proc., visos ES – 0,3 proc.

2025 m. spalio 30 d. 13:03
Šių metų trečiąjį ketvirtį bendrasis vidaus produktas (BVP), lyginant su ankstesniu ketvirčiu, euro zonoje augo 0,2 proc., o visoje Europos Sąjungoje (ES) užfiksuotas 0,3 proc. ekonomikos augimas, pirminį vertinimą skelbia Eurostatas.
Daugiau nuotraukų (1)
2025 m. liepos–rugsėjo mėnesius, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu pernai, BVP euro zonoje augo 1,3 proc. ir 1,5 proc. ES.
Šie Eurostato vertinimai – preliminarūs, kadangi dar nėra pasiekiami visi reikalingi statistikos šaltiniai, tad įverčiai ateityje gali keistis.
Tiesa, tarp šalių narių, kurios jau paskelbė savo trečiojo 2025 m. ketvirčio rezultatus, didžiausiu ekonomikos augimu pasigirti gali Švedija, kurios BVP šoktelėjo 1,1 proc. Portugalija tuo metu patyrė 0,8 proc. augimą, Čekija – 0,7 proc.
Ekonomikos smukimai šių metų liepos–rugsėjo mėn. užfiksuoti Lietuvoje – 0,2 proc. BVP mažėjimas, Suomijoje ir Airijoje – po 0,1 proc. Tiesa, pastarojoje per metus vis dar fiksuojamas didžiulis augimas – Airijos 2025 m. trečiąjį ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, BVP augo 12,3 proc.
Visi Eurostato pateikti rodikliai yra pakoreguoti pagal sezoniškumą.
BVPEuropa

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.