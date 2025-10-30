Sankcijų sulaukusi „Lukoil“ parduoda savo užsienio turtą Šveicarijos įmonei

„Lukoil“ teigia priėmusi „Gunvor“ pasiūlymą ir nutraukianti derybas su kitomis suinteresuotomis šalimis. Ji neatskleidė sandorio vertės.
JAV praėjusią savaitę įvedė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Lukoil“ ir „Rosneft“, siekdamos apriboti Kremliaus galimybes finansuoti savo karą Ukrainoje.
Į „Lukoil“ užsienio turtą įeina degalinių tinklai 20-yje šalių ir trys naftos perdirbimo gamyklos Europos Sąjungoje.
Rusijos dienraštis „Izvestija“ citavo pramonės ekspertus, kurie teigė, kad užsienio dukterinių įmonių vertė siekia apie 10 mlrd. dolerių. Tačiau, atsižvelgiant į sankcijų spaudimą, jų nuomone, mažai tikėtina, kad sandoris viršytų 3 mlrd. dolerių.
Tarptautinės naftos ir energijos prekybos įmonės „Gunvor“ kontrolinį akcijų paketą valdo jos įkūrėjas švedas Torbjörnas Törnqvistas. 1997 m. prie įmonės įkūrimo prisidėjo Rusijos verslininkas Genadijus Timčenka, laikomas artimu Rusijos prezidento Vladimiro Putino bendražygiu.
Susidūręs su Vakarų sankcijomis dėl 2014 m. Rusijos agresijos prieš Ukrainą, G. Timčenka pardavė savo turėtas „Gunvor“ akcijas T. Törnqvistui.