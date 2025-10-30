Suomijos laivų statykla nutraukė sutartis su Estijos įmonėmis: įtaria ukrainiečių išnaudojimu

„Meyer Turku“ komunikacijos vadovė Anna Hakala naujienų agentūrai STT patvirtino, kad Estijos įmonių „Bongo Marine“ ir „Hodek“ darbuotojai nebeturi teisės patekti į laivų statyklą. Pasak jos, sprendimai nutraukti sutartis buvo priimti praėjusią savaitę.
STT rugsėjo gale pranešė, kad ukrainiečiai estų įmonėse verčiami dirbti savaitgaliais ir naktimis, jų pamainos trukdavo iki 14 valandų. Be to, darbininkai negavo jiems priklausančio užmokesčio už išdirbtus viršvalandžius.
Spalio pradžioje STT rašė, kad su darbininkų iš Ukrainos išnaudojimu siejamas šešėlinis Estijos įmonių tinklas taip pat veikė ir Raumos laivų statykloje.
„Meyer Turku“ statomi didžiausi pasaulyje kruiziniai laivai.