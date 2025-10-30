Lrytas Premium prenumerata tik
Sutriko šio banko veikla: aiškina, kaip elgtis, jei reikia skubiai atlikti mokėjimą

2025 m. spalio 30 d. 12:49
Lrytas.lt
Spalio 30 d. SEB bankas pranešė apie sutrikusią veiklą.
„Informuojame, kad šiuo metu dėl techninių priežasčių dalis SEB banko klientų gali susidurti su sutrikimais tvirtinant operacijas su „Smart-ID“ ir „Mobile-ID“ PIN2 kodu. Jei šiuo metu reikia atlikti mokėjimus, galite autentifikavimui naudoti SEB banko mobiliąją programėlę ar kodų generatorių. Atsiskaityti mokėjimo kortelėmis galima kaip įprastai“, – feisbuke savo klientus įspėja SEB bankas.
Jie taip pat atsiprašo už techninius nesklandumus sako dedantys visas pastangas, kad kuo greičiau išspręstų problemą.
