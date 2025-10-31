„SIRIN Development“ keliasi į naują biurą – išlaiko ir augimą, ir tikėjimą Baltijos šalių rinka

„Mums šis persikėlimas į Vilniaus verslo širdį – daugiau negu adreso pakeitimas, tai yra investicija į žmones ir jų darbo aplinką. Kartu nešame svarbią žinią, kad pasitikime komanda, partneriais, perspektyvomis ir tuo, jog galime kurti ateitį čia – Lietuvoje, Baltijos šalyse“, – sako Laurynas Kuzavas, „SIRIN Development“ direktorius. Jo teigimu, per šiuos metus bendrovė sėkmingai vystė logistikos parkus Taline, Rygoje, Kaune ir Vilniuje.
Pasak L.Kuzavo, geopolitinė situacija lemia ekonomikos neapibrėžtumą, ir tai mažina tiesioginių investicijų pritraukimą į regioną. „Nepaisant to, mes renkamės kelią judėti į priekį, investuoti į savo komandą ir augti. Savo pavyzdžiu norime parodyti, kad Baltijos kapitalas turi drąsos, tiki savo vertybėmis ir gali įkvėpti kitus kurti – stipriau nei anksčiau“, – pabrėžia L.Kuzavas.
Per du veiklos dešimtmečius „SIRIN Development“ tapo viena iš pagrindinių logistikos NT rinkos dalyvių Baltijos regione. Šiandien įmonė valdo 500 tūkst. kv. m industrinės paskirties patalpų portfelį. Grupės valdomo investicinio turto vertė – 491 mln. eurų.
„Mūsų ambicijos didelės: Baltijos šalių regione išsiskiriame ne tik kaip NT vystytojas, bet ir kaip ilgalaikis turto savininkas bei valdytojas. Patys formuojame paklausą, investuojame į pastatų kokybę, tvarumą ir partnerystę, todėl visuomet galime pasiūlyti vietą sandėliui, gamybai, ar biurui“, – teigia L. Kuzavas. Tarp įmonės klientų yra žinomi ir Lietuvos ir tarptautiniai prekių ženklai: „Coca-Cola HBC Lietuva“, „DB Schenker“, „DPD Lietuva“ „, „EV Riga“, „Edge Autonomy ir kiti.
„SIRIN Development“ klientams siūlo ne tik tradicinę sandėliavimo bei biuro patalpų nuomą bet ir du lanksčius NT plėtros modelius – „Built-to-Suit“ ir „Built-to-Own“. Vienu atveju pastatai projektuojami ir statomi pagal konkretaus kliento poreikius, o po užbaigimo nuomojami ilgam laikotarpiui. Antruoju – patalpos statomos pagal verslo poreikius ir perduodamas kliento nuosavybėn jį pastačius.
L.Kuzavo teigimu, „SIRIN Development“ keliasi į naują biurą, nes plečiasi vidinių specialistų komanda. Per pastaruosius penkerius metus įmonės darbuotojų skaičius augo beveik 40 procentų. Bendrovė siekia sukurti modernią ir tvarią logistikos infrastruktūrą, sujungiančią Vilnių, Kauną, Rygą ir Taliną. Planuojama, kad iki 2030 m. „SIRIN Development“ valdomų pastatų portfelis padvigubės iki 1 mln. kv. metrų.