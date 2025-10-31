Energija be švaistymo: kaip „KN Energies“ paverčia efektyvumą konkurenciniu pranašumu

„KN Energies“ šią kryptį pasirinko todėl, kad dujų, elektros ir aplinkosauginių leidimų kaštai sudaro reikšmingą bendrovės išlaidų dalį. Pasak Terminalų valdymo tarnybos direktoriaus Dainiaus Čiutos, energetinis efektyvumas visuomet buvo ir bus aktualus tiek skystųjų energijos produktų terminalų veikloje, tiek SGD segmente, kur energijos vartojimas dar didesnis.
„Investicijos į efektyvumą užima svarbią vietą mūsų strategijoje. Norime, kad teikiama paslauga būtų optimalesnė ir pigesnė, o tai reiškia, kad turime nuolat peržiūrėti, kur ir kaip vartojame energiją“, – sako D.Čiuta.
Ši intencija nėra vien reakcija į kainų šuolinius periodus. Pasak D.Čiutos, tai priklauso nuo trijų varomųjų jėgų: ekonominio motyvo, konkurencinio siekio klientams pasiūlyti geresnę kainą ir vidinės motyvacijos organizacijos viduje. Tai reiškia, kad energetinis efektyvumas neatsiejamas nuo konkurencinės pozicijos rinkoje ir nuo atsakingo verslo logikos, kurioje sąnaudų valdymas, tvarumas ir reputacija veikia išvien.
„Ignitis“ verslo klientų ir plėtros vadovo Haroldo Nausėdos vertinimu, būtent toks „trivietis“ variklis sukuria ilgalaikį efektą: ekonomika užtikrina aiškų atsiperkamumą, konkurencija įpareigoja judėti greičiau, o vidinė motyvacija garantuoja, kad pokyčiai nenutrūks, kai rinka nurimsta. Kitaip tariant, kai efektyvumas yra strategija, o ne kampanija, atsiranda nuosekli grąža – tiek pinigų srautuose, tiek reputacijoje.
Kultūra ir idėjos: kaip darbuotojų įsitraukimas tampa tikrų pokyčių grandine
„Ignitis“ verslo klientų ir plėtros vadovas Haroldas Nausėda pabrėžia, kad tvarūs efektyvumo rezultatai prasideda ne nuo brangiausios įrangos, o nuo aiškios vidinės sistemos, kuri surenka idėjas, jas įvertina ir paverčia projektais. Ten, kur tai veikia, energijos taupymas iš „dar vienos užduoties“ tampa natūralia elgsena.
„KN Energies“ šiam tikslui turi idėjų platformą, kuri startavo dar 2020 m. ir iš esmės tapo daugumos iniciatyvų šaltiniu. Iš pradžių komanda priėmė lengviausius sprendimus – pastebimus, greitai įgyvendinamus, nebrangius. Vėliau natūraliai perėjo prie brandesnių, projektinio pobūdžio iniciatyvų, kurios reikalauja daugiau lėšų ir laiko.
„Šiandien efektyvumo paieška – jau dalis mūsų organizacijos kasdienybės, tiek investicinėje, tiek operatyvinėje veikloje. Tokio modelio esmė – ne vien naujos idėjos, bet ir gebėjimas jas atsirinkti. Laikui bėgant mūsų darbuotojai pradeda ieškoti ne smulkių pataisymų, o didesnės vertės iniciatyvų, kurios dažnai apima procesų perprojektavimą. Taip gimsta brandus ciklas: žmonės mato rezultatus, mokosi vertinti naudos ir kaštų santykį, o organizacija geba skirti biudžetus ten, kur reali grąža – didžiausia“, – sako „KN Energies“ Terminalų valdymo tarnybos direktorius.
Pasak H.Nausėdos, tai gali būti pritaikoma ir kituose versluose: „Kai idėjos kyla „iš darbuotojų, o vadovybė jas metodiškai įvertina ir suteikia įgaliojimus įgyvendinimui, atsiranda įprotis mąstyti efektyvumo kategorijomis. Tokia kultūra atlaiko ir kainų, ir technologijų ciklus – ji nesuyra pasikeitus konjunktūrai, nes remiasi aiškiais žmonių įpročiais“.
Technologijos ir rezultatai: nuo kasdienės optimizacijos iki dviženklės grąžos
Kaip teigia „Ignitis“ verslo klientų ir plėtros vadovas, technologiniai sprendimai duoda didžiausią poveikį tada, kai jie remiasi aiškia duomenų analize ir yra suderinti su procesų logika. Kitaip tariant, pirmiausia įmonės turi pamatyti, kur dingsta energija, ir tik tada keisti įrangą arba automatizuoti valdymą. Taip išvengiama situacijų, kai brangus sprendimas sprendžia ne tą problemą arba nesprendžia jokios ir tiesiog nepasiteisina.
„KN Energies“ per pastaruosius metus nuosekliai judėjo būtent tokiu keliu: įmonė įdiegė pažangią duomenų surinkimo ir valdymo sistemą, optimizavo gamybinius ir infrastruktūrinius procesus, keitė įrangą efektyvesne, modifikavo esamą sistemą, kad sumažintų, dujų, vandens ir elektros sąnaudas.
„Šių mūsų sprendimų poveikis lengviausiai matuojamas skaičiais: lyginant 2019–2021 m. laikotarpį su dabartiniu, dujų vartojimas sumažintas daugiau nei du kartus, o elektros vartojimo intensyvumas – beveik perpus. Finansiniu požiūriu tai virto daugiau nei milijono eurų sutaupytais kintamaisiais kaštais. Kai rezultatas akivaizdus, komandoje atsiranda dar daugiau pasitikėjimo – žmonės mato, kad jų pastangos virsta apčiuopiama nauda“, – nurodo D.Čiuta.
Iššūkiai ir ateitis: atsipirkimo disciplina, pasaulinis reitingas ir naujas potencialas
D.Čiuta pabrėžia, kad įmonėje projektų atsiperkamumas paprastai neturi viršyti 4–5 metų, išimtys įmanomos tik pagrįstais atvejais. Tam reikėjo ir darbuotojų edukacijos: gebėjimo skaičiuoti grąžą, suprasti, kiek įmonei kainuoja kapitalas, bei įsivertinti ne tik energijos, bet ir proceso patikimumo naudą.
„Didžiausias iššūkis – surasti ir įgalinti vidinius čempionus, kurie neštų idėjas ir padėtų komandoms tiksliai suskaičiuoti atsipirkimą. Kai tai pradeda veikti, iniciatyvos įgauna pagreitį“, – sako „KN Energies“ Terminalų valdymo tarnybos direktorius.
Kalbant apie ateitį, „KN Energies“ yra pasirašiusi susitarimą su Energetikos ministerija ir yra įsipareigojusi kasmet sutaupyti mažiausiai 1,5 proc. viso sunaudojamo „KN Energies“ energijos kiekio per metus, lyginant su 2019–2021 metų vidutine verte. Įmonė toliau tęs įrangos keitimą į efektyvesnę, modernizuos apšvietimą, nuosekliai ir tvariai mažins iškastinio kuro vartojimą, pereidama prie atsinaujinančių šaltinių.
Prieš kelis metus „Solomon associates“ atlikto įmonės valdomų terminalų konkurencingumo vertinimą. Jis parodė, jog energijos vartojimo intensyvumas smarkiai atsilieka lyginant su panašiais terminalais pasaulyje. Po pastarųjų metų pokyčių „KN Energies“ siekia atsidurti tarp pirmaujančių ir kitąmet planuoja naują vertinimą. Dar daugiau, „KN Energies“ tapus nepriklausomu Klaipėdos SGD terminalo „Independence“ savininku, atsiveria dar didesnis energetinio efektyvumo potencialas. Pasak D.Čiutos, tai naujas, ambicingas etapas, kuriame procesų optimizavimas ir technologijų atnaujinimas gali sukurti reikšmingą grąžą.
H.Nausėda apibendrina: „Kai investicijų disciplina sujungiama su kultūra ir technologijomis, efektyvumas nustoja būti vienkartiniu projektu ir tampa nuolatine verslo būsena. Tokia būsena yra geriausia draudimo forma nuo kainų šuolių ir kartu – kanalas reputacinei vertei, nes klientai vis labiau vertina tiekėjo patikimumą, skaidrumą ir gebėjimą valdyti savo CO2 pėdsaką“.
