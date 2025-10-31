Keliautojams prireikė geležinės kantrybės: skrydžiai Vilniaus oro uoste vėluoja ir po 12 valandų

Kaip matyti Vilniaus oro uostų interneto svetainėje, kai kurie atvykstantys skrydžiai vėluoja net po keliolika valandų.
Štai ketvirtadienį 23.55 val. turėjęs nusileisti oro linijų „Lufthansa“ lėktuvas iš Frankfurto (Vokietija) Vilnių pasiekė tik penktadienį 11.18 val.
Tuo metu 01.20 val. nakties lauktas oro linijų „Mavi Gok Airlines“ lėktuvas iš Antalijos (Turkija) Lietuvos sostinėje turėtų leistis tik 13.30 val.
Ilgiau tenka laukti ir skrendatiems iš Vilniaus oro uosto.
Penktadienį priešpiet dar nebuvo pakilęs ketvirtadienį 20.00 val. į Stambulą (Turkija) turėjęs išskristi oro linijų „Turkish Airlines“ lėktuvas. Planuojama, kad lėktuvas kils 13.00 val.
Tuo metu 01.30 val. nakties į Antaliją turėjęs išskristi „Mavi Gok Airlines“ lėktuvas pakilo tik beveik po 9 valadų – 10.08 val.
Dėl komentaro Lrytas susisiekė ir su Lietuvos oro uostais (LTOU). Gavę atsakymą, publikaciją papildysime.
Primename, kad oro erdvė virš Vilniaus oro uosto buvo uždaryta ketvirtadienį 20.10 val., o vėl atidaryta po kelių valandų – 22.43 val.
„Dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai ar skrydžiai buvo atšaukti, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos. Informaciją apie skrydžius kviečiame sekti Vilniaus oro uosto svetainėje“, – socialiniame tinkle „Facebook“ kiek anksčiau informavo Vilniaus oro uostas.
Vilniaus oro uostasvėluojaMeteorologiniai balionai
Rodyti daugiau žymių