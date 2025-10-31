Kelionė iš Turkijos į Vilnių virto nesibaigiančiu chaosu: kai kuriems keleiviams prireikė medikų pagalbos

Pyksta ant agentūros
Andrius (tikras vardas redakcijai žinomas) pasakoja, kad į Antalijos oro uostą jis atvyko vakar, spalio 30 d., maždaug 20 valandą. Vos atvykus, jis iš vieno naujienų portalo sužinojo, kad Vilniaus oro uostas uždaromas dėl kilusios kontrabandinių oro balionų grėsmės.
„Nuėję prie registracijos ir norėdami priduoti bagažą, informacinėje lentoje pamatėme, kad mūsų skrydis, turėjęs įvykti 22:50, nukeliamas į 23:50. Pridavę registruotą bagažą ir praėję saugumo patikrą, netrukus sužinojome naujieną – skrydis perkeltas į 06:00 ryto. Bandėme skambinti turizmo agentūros atstovei – niekas neatsiliepė“, – pasakoja Turkijoje iki šiol įstrigęs lietuvis.
Jis toliau bandė susisiekti su kelionės organizatoriais, jiems išsiuntė žinutę. Į ją gavo anglišką atsakymą, kad skrydis atidedamas ir jiems reikia susirasti skrydžio agentą.
„Tačiau, paklausus, kur jį rasti, jokio atsakymo nebesulaukėme nors programėlėje „WhatsApp“ matėsi, kad žinutė perskaityta“, – stebisi Andrius.
Tik atvykus į viešbutį vėl teko važiuoti į oro uostą
Pasak jo, tik apie 1 val. nakties per kitus lietuvius sužinojo, kad reikia palikti oro uostą, nes jis uždaromas, ir važiuoti į viešbutį.
„Oro uoste tvyrojo visiškas chaosas. Niekas nieko aiškiai nepasakė, o skrydžio atstovai teigė, kad „nuo jų niekas nepriklauso“. Paklausus, kodėl keleiviai tiek ilgai neinformuojami, atsakyta šaltai: „mes nieko nežinome“. Bendravimas vyko tik rusų kalba“, – pyksta keliautojas.
Jo teigimu, tik apie 2 val. nakties „Anex Tour“ agentūros atstovai galiausiai visus susodino į autobusą.
„Turkų agentas rusų kalba paaiškino, kad iki viešbučio važiuosime apie 20 min., tačiau perspėjo, kad galbūt greitai teks grįžti atgal, nes registracija į skrydį gali prasidėti 3 val. Į viešbutį atvykome 02:40. Vos pradėjus registraciją, po penkių minučių (02:45) pranešta, kad visi vėl grįžtame į oro uostą. Dalis keleivių jau buvo pradėję kilti į kambarius – visi apstulbo, nes sprendimas atrodė visiškai absurdiškas“, – pasakoja Andrius.
Jam pasirodė, kad visa ši „evakuacija“ į viešbutį buvo tik formalumas – tam, kad parodytų, jog kažkas daroma.
„Nors realiai trys valandos buvo praleistos laukime be jokios informacijos“, – priduria jis pažymėdamas, kad per visą laiką keliautojams nebuvo pasiūlyta nei vandens, nei maisto.
Anot jo, tarp keleivių buvo šeimų su mažais vaikais – jie miegojo tiesiog ant oro uosto grindų.
Registruoto bagažo pasiimti neleido, todėl visos higienos priemonės ir būtini daiktai liko oro uoste.
„Atrodė, kad niekas nežino, ką daryti – o keleiviai palikti spręsti viską patys. 03:05 pajudėjome atgal iš viešbučio į oro uostą, o 03:35 vėl stovėjome eilėje prie pirmosios patikros. Vėl reikėjo iš naujo pereiti visus etapus – patikrą, pasų kontrolę, bilietų atsiėmimą. Keleiviai kalbėjo, kad tikrasis chaoso kaltininkas – ne oro balionai, o turo operatorius „Anex Tour“, kuris akivaizdžiai nebuvo pasiruošęs tokioms situacijoms“, – tęsia Andrius.
Laukdami prie vartų sužinojo, kad skrydis dar kartą atidėtas
Tačiau nors skrydis buvo buvo numatytas 06:00, keleiviai jau buvo išsirikiavę eilėje ir buvo pakviesti laipinimui į lėktuvą, po pusvalandžio paaiškėjo, kad skrydis vėl atidėtas – naujas išvykimo laikas 07:50.
„08:20 į salę atėjo oro uosto personalas ir tik tuomet pasiūlė eiti pavalgyti – nemokamų sumuštinių. Tačiau daugelis keleivių atsisakė, kilo garsūs pasipiktinimai, žmonės pradėjo kalbėti pakeltu tonu, kai kurie – jau rėkti. Oro uosto personalas tylėjo, o kai kurie darbuotojai ėmė grasinti, kad kvies policiją. Žmonės miegojo ant žemės, buvo išsekę ir praradę kantrybę“, – įvykio detalėmis dalijasi pašnekovas.
Jį labiausiai erzina tai, kad „Anex Tour“ nieko neinformuoja, į skambučius neatsako.
„Laukiantiems keleiviams, mačiau, suteikiama medicininė pagalba. Mūsų skrydžio laukia 500 žmonių“, – teigia Andrius.
Pakomentuoti susiklosčiusią situaciją paprašėme ir kelionių agentūrą „Anex Tour“.
Susisiekus su ja telefonu, darbuotoja paaiškino, kad vadovų darbe dar nebuvo ir paprašė klausimus atsiųsti raštu. Kol kas, prašius atsakyti iki vidurdienio, atsakymų negauta.
Gavus įmonės atsakymą, tikimės straipsnį papildyti.
Keleiviai dėl kompensacijos gali kreiptis į oro linijas ir kelionių organizatorių
Lietuvos oro uostų atstovė Rasa Petrauskaitė Lrytas sako, kad jų turimomis žiniomis, skrydžio 4M931 iš Turkijos (Antalijos) išvykimo laikas buvo paveiktas dėl šiąnakt uždarytos oro erdvės virš Vilniaus oro uosto.
„Oro bendrovės yra atsakingos už visos reikalingos informacijos keleiviams suteikimą – apie tolimesnius veiksmus, galimas alternatyvas ar skrydžių pakeitimus, todėl plačiau situaciją gali pakomentuoti pati oro bendrovė. Dėl visų klausimų, susijusių su skrydžių pakeitimais ar kompensavimais, keleiviai turėtų tiesiogiai kreiptis į oro linijas arba kelionių organizatorių“, – ragina R.Petrauskaitė.
Oro uostasVilniaus oro uostaskeleiviai
