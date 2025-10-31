Mėgstantiems lošti – dideli pokyčiai: auga ir baudos už pažeidimus

Šiais ir kitais lapkričio 1 d. įsigaliosiančiais Azartinių lošimų įstatymo pokyčiais siekiama mažinti azartinių lošimų žalą asmens sveikatai ir visuomenei, užtikrinti atsakingo lošimo principų laikymąsi.
Iki šiol į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus būdavo įleidžiami asmenys nuo 18 metų, tuo tarpu į lošimo namus (kazino) – nuo 21 metų. Nuo lapkričio nustatytas vienodas visų azartinių lošimų dalyvių minimalus amžius – 21 metai.
Kitas svarbus pokytis – lošimų organizatoriai turi būti įsidiegę atsakingo lošimo kontrolės sistemas, padedančias stebėti ir vertinti lošėjų elgesį, nustatyti probleminį lošimą ir imtis veiksmų.
Nustatęs, kad lošimas atitinka aukštą probleminio lošimo rizikos vertinimo laipsnį, organizatorius privalės stabdyti lošimą 48 valandoms ir neįleisti lošėjo į fizines ar nuotolines lošimų vietas. Be to, lošėjui turės būti pateikiama informacija apie būdus ir galimybes gauti pagalbą dėl probleminio lošimo, galimybes apriboti savo lošimą.
Nuotoliniame lošime bus galima dalyvauti tik nusistačius dienos, savaitės ir mėnesio maksimalias sumas bei vieno prisijungimo lošti laiko limitą. Šiam pasibaigus būtų stabdomas lošimas.
Lošėjas, pasiekęs nusistatytas pinigų ribas, jas galės pasididinti. Tačiau pakeitimai negalės įsigalioti iš karto. Toks atidėjimas skirtas sustabdyti impulsyvų lošimą.
Keičiasi ir baudos. Iki šiol įstatyme įtvirtinta maksimali bauda už pažeidimus siekė 25 tūkst. Eur (už pakartotinį pažeidimą – 50 tūkst. Eur).
„Anksčiau maksimali baudos suma galėjo nesuveikti kaip atgrasymo priemonė, ypač didelių lošimų organizatorių atveju. Todėl pakeistame įstatyme baudos skaičiuojamos atsižvelgiant į organizatorių pajamas ir yra diferencijuojamos pagal pažeidimų pobūdį“, – sako Lošimų priežiūros tarnybos direktorius Virginijus Daukšys.
Priklausomai nuo pažeidimų pobūdžio, bauda galės siekti nuo 3 iki 5 proc. arba nuo 2 iki 4 proc. lošimų organizatoriaus praėjusių metų bendrųjų pajamų.
Už pakartotinus pažeidimus nustatytos atitinkamai nuo 8 iki 10 proc. ir nuo 6 iki 8 proc. bendrųjų metinių pajamų siekiančios baudos.