Bankrutuoja pramogas vaikams organizavusi įmonė: liko skolinga dešimtis tūkstančių eurų

Šią savaitę įsiteisėjo Klaipėdos apygardos teismo nutartis, kuria nemokumo byla iškelta uostamiesčio pramogų organizavimo įmonei „Aragona“. Ji nuo 2018-ųjų prekybos ir pramogų centre BIG valdė vaikams skirtą pramogų erdvę.
Bankroto paprašiusi įmonės vadovė teismui nurodė, kad taip nusprendė nepavykus susitarti su patalpų savininkų dėl ilgalaikė nuomos.
„Sprendžiant klausimą dėl tolimesnės „Aragona“ veiklos ypatingą reikšmę turėjo patalpų nuomos sąlygos, o konkrečiai – nuomos sutartinių teisinių santykių tęstinumas įmonei ekonomiškai priimtinomis sąlygomis“, – aiškinama vadovės pareiškime.
Anot jo, nesusitarus dėl nuomos sąlygų neliko prasmės investuoti į pramogų erdves ir jas atnaujinti – tai būtina, norint tęsti veiklą.
„Nesant jokio užtikrintumo dėl „Aragona“ veiklos tęstinumo patalpose (...) buvo priimtas strateginis sprendimas vietoje papildomų investicijų atlikimo veiklą nutraukti“, – teigiama pareiškime.
Nutraukus veiklą įmonė liko be pajamų, ji 8 kreditoriams liko skolinga beveik 40 tūskt. eurų, konstatuojama teismo nutartyje.
„Duomenų, kad įmonė ėmėsi aktyvių veiksmų skoloms padengti, byloje nėra (...) teismas sprendžia, kad labiau tikėtina, kad įmonė negeneruoja pajamų, kuriomis galėtų atsiskaityti su kreditoriais, yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla“, – rašoma spalio 20-osios nutartyje.
Registrų centro duomenimis, „Aragona“ pernai gavo 111,5 tūkst. eurų pajamų ir patyrė 11,5 tūkst. eurų.