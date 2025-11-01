Iš didžiųjų miestų lapkritį už šilumą kauniečiams teks mokėti brangiausiai

Kaune lapkričio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina sieks 7,77 ct/kWh (be PVM). Tai net 1,12 ct/kWh (be PVM) daugiau nei teks mokėti vilniečiams – antro brangiausiai už šilumą mokančio Lietuvoje miesto gyventojams.
Lyginant VERT duomenis su 2025 metų spalio mėn., Kaunui tiekiamos šilumos kaina pakilo 0,52 ct/kWh (be PVM). Prieš mėnesį ji siekė 7,25 ct/kWh (be PVM).
Kaip skelbia VERT, lapkričio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 7,17 ct/kWh (be PVM). Palyginus su spalio mėn., kilovatvalandės kaina (6,58 ct/kWh) didėja 8,97 proc. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu (2024 m. lapkričio mėn. – 7,20 ct/kWh) kilovatvalandės kaina mažėja 0,42 proc.
Šildymo kainas nuo sausio išaugins ir didėsiantis PVM
Artėjantis šildymo sezonas gyventojams pateiks didesnes sąskaitas už šildymą, pažymėjo Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius.
Pasak jo, labiausiai šildymas brangs dėl nuo sausio padidėsiančio pridėtinės vertės mokesčio (PVM).
„Didžiausią poveikį darys pridėtas pilnos apimties PVM gyventojams, kuris anksčiau buvo devyni procentai, o dabar (nuo 2026-ųjų sausio – BNS) bus 21 proc. Tai prie tų sąnaudų, kurias realiai patiriame šilumos gamybos procese, dar reikės pridėti 12 proc. Tai duos didelį kainų šuolį“, – rugpjūčio pabaigoje LRT radijui teigė V.Lukoševičius.
Primename, kad Seimas birželį panaikino PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, o lengvatinį PVM tarifą nuo 9 proc., kuris galioja dabar, padidino iki 21 proc.