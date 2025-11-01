Konferencija
Įsigalioja azartinių lošimų pokyčiai: griežtesnė kontrolė ir didesnės baudos

2025 m. lapkričio 1 d. 09:19
Lapkričio 1-ąją Lietuvoje įsigalioja nauji Azartinių lošimų įstatymo pakeitimai. Visiems lošėjams nustatoma amžiaus riba iki 21 metų, o organizatoriai įpareigojami stebėti ir prireikus stabdyti probleminį lošimą. Be to, numatomos ir didesnės baudos už pažeidimus, pranešė Lošimų priežiūros tarnyba.
Tarnybos teigimu, šiais ir kitais įsigaliojančiais pokyčiais siekiama mažinti azartinių lošimų žalą asmens sveikatai ir visuomenei, taip pat užtikrinti atsakingo lošimo principų laikymąsi.
Vienas pagrindinių įstatymo pokyčių – minimali lošimo dalyvių amžiaus riba. Iki šiol į lošimo automatų ir bingo salonus, lažybų ir totalizatorių punktus būdavo įleidžiami asmenys nuo 18 metų, o į kazino – nuo 21 metų.
Tad nuo lapkričio tiek į lošimų salonus, tiek į kazino bus įleidžiami 21 metų sulaukę asmenys.
Tuo metu lošimų organizatoriai įpareigoti įsidiegti atsakingo lošimo kontrolės sistemas, kurios padės identifikuoti probleminį lošimą ir imtis veiksmų.
„Nustatęs, kad lošimas atitinka aukštą probleminio lošimo rizikos vertinimo laipsnį, organizatorius privalės stabdyti lošimą 48 valandoms ir neįleisti lošėjo į fizines ar nuotolines lošimų vietas. Be to, lošėjui turės būti pateikiama informacija apie būdus ir galimybes gauti pagalbą dėl probleminio lošimo, galimybes apriboti savo lošimą“, – nurodo tarnyba.
Nuotoliniame lošime bus galima dalyvauti tik nusistačius dienos, savaitės ir mėnesio maksimalias sumas bei vieno prisijungimo lošti laiko limitą. Šiam pasibaigus būtų stabdomas lošimas.
Tarp pokyčių tarnyba įvardija ir didesnes baudas.
„Anksčiau maksimali baudos suma galėjo nesuveikti kaip atgrasymo priemonė, ypač didelių lošimų organizatorių atveju. Todėl pakeistame įstatyme baudos skaičiuojamos atsižvelgiant į organizatorių pajamas ir yra diferencijuojamos pagal pažeidimų pobūdį“, – sakė tarnybos direktorius Virginijus Daukšys.
Atsižvelgus į pažeidimų pobūdį, bauda sieks nuo 3 iki 5 proc. arba nuo 2 iki 4 proc. lošimų organizatoriaus praėjusių metų bendrųjų pajamų.
Už pakartotinus pažeidimus nustatytos atitinkamai nuo 8 iki 10 proc. ir nuo 6 iki 8 proc. bendrųjų metinių pajamų siekiančios baudos.
