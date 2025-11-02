Konferencija
Lapkričio 26 d.
Dūmų fabrikas
Brangiausias ketvirčio sandoris Vilniuje: už būstą pirkėjas paklojo 2,4 mln. eurų

2025 m. lapkričio 2 d. 18:22
Po itin spartaus nekilnojamojo turto kainų augimo šį ketvirtį situacija normalizavosi. Antrinėje rinkoje fiksuotas 2,2 procento kainų augimas, kai antrąjį ketvirtį kainos paaugo net 6,1 procento.
būsto rinka
