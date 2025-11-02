Lrytas Premium prenumerata tik
VerslasRinkos pulsas

Neringos savivaldybė leido keturiems renginių organizatoriams naudoti fejerverkus

2025 m. lapkričio 2 d. 09:12
Lrytas.lt
Neringos savivaldybės taryba šią savaitę sušvelnino nuo 2022-ųjų įsigaliojusį draudimą savivaldybės teritorijoje naudoti pirotechnikos priemones, leisdama keturiems organizatoriams renginių metu naudoti fejerverkus.
Neringos savivaldybės tarybos sprendimu, draudimas išlieka, tačiau tam tikrais atvejais bus taikomos išimtys.
„Galimybė panaudoti fejerverkus suteikta renginių organizatoriams, kurie Neringos savivaldybės teritorijoje rengia šiuos renginius: vasaros sezono atidarymą, aviacijos šventę „Aero Nida“, Neringos miesto gimtadienį ir Naujųjų metų šventę“, – pranešime nurodė savivaldybė.
Institucija pažymi, kad visais kitais atvejais draudimas galioja.
Sprendimas uždrausti naudoti civilines pirotechnikos priemones visoje Neringoje ištisus metus įsigaliojo 2022-ųjų gruodį.
Tiesa, draudimas negalioja F1 kategorijos fejerverkams, kurie kelia labai mažą pavojų, labai mažai triukšmo ir skirti naudoti aptvertose teritorijose, taip pat naudoti gyvenamosiose patalpose.
