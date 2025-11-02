NT rinka Vilniuje tiesiog kaista – už kvadratinį metrą ryžtasi mokėti ir 12 tūkst. eurų

Spalio mėnesį rinkoje taip pat užfiksuoti 27 preliminarių sutarčių nutraukimai.
Šių metų spalio mėnesį parduota 31 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, kuomet pirkėjai įsigijo 401 butą.
Vidutiniškai per mėnesį 2025 metais yra parduodamas 461 butas, tuo tarpu 2024 metais sausio-spalio mėnesiais vidutiniškai buvo parduodami 242 butai. Per dešimt šių metų mėnesių parduota 4607 butai, tuo tarpu 2024 metais per tą patį laikotarpį buvo parduoti 3 327 butai.
„Pardavimai Vilniuje šiemet labai aktyvūs ir tikėtina, kad iki metų pabaigos rinkoje naujo būsto bus parduota daugiau nei už milijardą eurų“, – teigia „Hanner“ valdybos pirmininkas Arvydas Avulis.
Spalio mėnesio pabaigoje vidutinė laisvų butų 1 kv. metro kaina siekė 3 742 Eur. Palyginus su praėjusių metų spalio mėnesiu, butų kainos augo 7 proc. Šiuo metu mažiausia buto kvadratinio metro kaina rinkoje siekia 1 952 Eur, o didžiausia – 12 000 Eur.
Spalį Vilniuje buvo pasiūlyti 273 naujos statybos butai 5 skirtinguose projektuose. Šiuo metu sostinės pirminėje rinkoje pirkėjai gali rinktis iš 4 633 butų, kuriuos įsigyti siūlo NT plėtotojai.
Spalio mėnesį didžiausia pasiūla fiksuota ekonominiame segmente – 2 102 butai, kurių kainos rinkoje yra iki 3 500 Eur už kv. metrą. Mažiausia pasiūla – prestižiniame segmente 1 170 butų, kurių kaina viršija 4 000 Eur už kv. metrą. Vidutinio segmento būsto, kurio kainos yra nuo 3 500 iki 4 000 Eur už kv. metrą, pirkėjams siūlomi 1 361 butai.
„Hanner“ bendrovė per spalį pardavė 58 butus projektuose „Algirdo Alėja“, „Naujamiesčio Vingis“, „LiveUp“, „Hill City“, „City Yard“, „Šnipiškių Solo“ ir „Naujamiesčio Trio“. Vidutinė parduoto buto 1 kv. metro kaina buvo 3 841 Eur.
Arvydas AvulisHannerBūstas
Rodyti daugiau žymių