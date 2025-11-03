„Avia Solutions Group“ plėtra Dubajuje: G. Žiemelis susitiko su „Emirates Group“ vadovu

Sheikhas Ahmedas bin Saeedas Al Maktoumas laikomas vienu pagrindinių Jungtinių Arabų Emyratų (JAE) ekonominės sėkmės architektų. Jam vadovaujant buvo sukurta itin pažangi oro uostų infrastruktūra, o Dubajus tapo globalios aviacijos inovacijų lyderiu.
„Emirates Airline“ – viena didžiausių aviacijos grupių pasaulyje, jungianti daugiau nei 150 krypčių šešiuose žemynuose. Be šios veiklos, Sheikhas Ahmedas bin Saeedas Al Maktoumas vadovauja Dubajaus Civilinės aviacijos departamentui ir eina Dubajaus Vykdomosios tarybos vicepirmininko pareigas. Jis taip pat vadovauja „Dubai Holding“ investicijų bei infrastruktūros holdingui, kuris formuoja miesto ir viso regiono ekonominę politiką.
Praėjusią savaitę „Avia Solutions Group“ pranešė Dubajuje statanti naują biurų pastatą, kuris duris atvers 2027 m. pabaigoje. Planuojama, kad ten dirbs iki 800 specialistų – ACMI, draudimo, komercijos, skaitmeninės rinkodaros ir kitų profesijų aviacijos įmonių grupės darbuotojai. Čia įsikurs ir nauja „Avia Solutions Group“ dirbtinio intelekto sprendimų įmonė.
Naujasis įmonių grupės biuras vystomas „Dubai South“ šalia tarptautinio „AI Maktoum“ oro uosto, „Mohammed bin Rashid Aerospace Hub“ projekte, kuris pristatomas kaip vienas ambicingiausių aviacijos centrų pasaulyje. Po rekonstrukcijos tai turėtų būti didžiausias pasaulio oro uostas – vyriausybė čia perkels visas operacijas iš tarptautinio Dubajaus oro uosto, kuris šiuo metu yra antras pasaulyje pagal aptarnaujamų keleivių skaičių. Per ateinantį dešimtmetį į naująjį oro uostą bus investuota apie 35 milijardai JAV dolerių.
Veiklą 68 šalyse vykdančios „Avia Solutions Group“ biurai veikia Dubajuje, Singapūre, Dubline, Londone ir daugelyje kitų pasaulio šalių. Aviacijos įmonių grupės komandoje – 14 tūkst. specialistų.
Avia Solutions GroupGediminas ŽiemelisDubajus
