„Rimi“ keičia parduotuvių darbo laiką 

2025 m. lapkričio 3 d. 13:33
Nuo lapkričio 3 d. keičiasi kai kurių prekybos tinklo „Rimi“ parduotuvių darbo laikas. Pokyčiai bus taikomi 7 parduotuvėms, o likusios dirbs įprastu grafiku. Sprendimas priimtas įvertinus pirkėjų apsipirkimo įpročius. Šaltuoju metų laiku – rudenį ir žiemą – klientai parduotuvėse dažniau renkasi lankytis ankstesnėmis valandomis, todėl vėlyvų apsipirkimų srautas natūraliai sumažėja, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Reguliariai analizuojame lankytojų srautus ir pastebime aiškią tendenciją, jog atvėsus orams pirkėjai apsiperka anksčiau, o vakarinis aktyvumas sumažėja. Todėl kelių parduotuvių darbo laiką koreguojame taip, kad jis atitiktų realų apsipirkimo tempą. Tokie sprendimai padeda užtikrinti patogias sąlygas pirkėjams ir efektyvų parduotuvių veiklos organizavimą“, – sako „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Darbo laiko pokyčiai nuo lapkričio 3 d. bus taikomi 7 „Rimi“ parduotuvėse. Dauguma pokyčių taikomi sekmadieniais, atsižvelgiant į mažesnius vėlyvų apsipirkimų srautus šaltuoju metų laiku.
Vilniuje esančiose „Rimi Nordika“, „Rimi Naujoji Vilnia“ ir „Rimi Džiaugsmo“ parduotuvėse sekmadienio darbo laikas sutrumpės ir jos dirbs nuo 9 iki 21 val. Toks pats grafikas sekmadieniais bus taikomas ir Kauno „Rimi Raudondvaris“ parduotuvėje. Tuo tarpu „Rimi Žalgirio“ parduotuvė Vilniuje sekmadienį atsidarys viena valanda vėliau ir dirbs nuo 9 iki 22 val., vietoje anksčiau taikyto 8 val. atidarymo laiko.
Vilniaus „Rimi Tarandė“ parduotuvėje grįžtama prie įprasto darbo grafiko ir ji dirbs 8–22 val. visomis savaitės dienomis. Gargždų „Rimi“ parduotuvėje savaitgaliais atidarymo laikas bus vėlinamas viena valanda – prekyba prasidės 9 val. ir tęsis iki 21 val.
Šie pokyčiai padės užtikrinti efektyvesnį parduotuvių darbo organizavimą ir patogesnį apsipirkimą pagal realius sezono pirkėjų srautus. Visos kitos tinklo parduotuvės toliau dirbs įprastu grafiku.
Daugiau informacijos apie pasikeitusius parduotuvių darbo laikus galite rasti čia.
