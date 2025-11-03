Finansų ministerija investuoja 25 mln. eurų į „Giraitės ginkluotės gamyklą“

„Stiprindama strategines nacionalinio saugumo įmones, Finansų ministerija investuoja ne tik į gynybos pramonės ateitį, bet ir į valstybės atsparumą bei konkurencingumą tarptautinėje rinkoje. Papildoma 25 mln. eurų investicija į „Giraitės ginkluotės gamyklą“ leis išlaikyti aukštą gamybos ir pardavimų tempą, pasiekti geresnių finansinių rezultatų ir generuoti didesnę grąžą valstybei.
Kartu tai reikšmingai prisidės prie nacionalinio saugumo stiprinimo, ekonomikos augimo ir tarptautinio bendradarbiavimo“, – pranešime cituojamas finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Vyriausybei teikiamame Finansų ministerijos nutarimo projekte numatyta, kad 25,2 mln. eurų į gamyklos įstatinį kapitalą bus nukreipta iš Finansų ministerijos asignavimų. Įgyvendinus šią investiciją, bendrovės įstatinis kapitalas bendrai sudarys daugiau nei 47,5 mln. eurų.
Tai – antroji ministerijos investicija į AB „Giraitės ginkluotės gamyklą“ per pastaruosius metus. 2024 m. rudenį Finansų ministerija jau buvo investavusi 11,16 mln. eurų į bendrovės gamybos apimčių didinimą.
„Giraitės ginkluotės gamykla“ yra vienintelė šovinių gamintoja Baltijos šalyse. Bendrovės akcininkas yra Lietuvos valstybė, jai priklauso 100 proc. akcijų. Akcininko teises ir pareigas įgyvendina Finansų ministerija.
Finansų ministerijos nutarimo projektas dėl valstybės turto investavimo artimiausiu metu bus teikiamas svarstyti Vyriausybei.