Naująja „Ekspress Grupp“ generaline direktore paskirta L.Liiv

Kaip skelbia bendrovė, L.Liiv, turinti didelę verslo plėtros, rinkodaros ir komunikacijos valdymo patirtį, valdybos nare paskirta nuo šių metu gruodžio 1 d. penkerių metų kadencijai. Tuo metu generalinės direktorės ir valdybos pirmininkės pareigas ji eis nuo kitų metų sausio 1 d.
Pažymima, jog L.Liiv turi daugiau nei 15 metų patirtį verslo plėtros, strateginės rinkodaros ir komunikacijos srityse, taip pat didelę patirtį tarptautinių komandų valdymo srityje. Ji yra dirbusi įvairiose pareigose „Tele2 Estonia“, yra vadovavusi „OlyBet Group“ tarptautinės rinkodaros komandai.
Pastaraisiais metais L.Liiv dirbo Čekijoje, kur vadovavo tarptautinės inovacijų ir verslo augimo įmonės „Creative Dock Group“ rinkodaros, pardavimų ir verslo plėtros komandoms Europoje ir Artimuosiuose Rytuose bei buvo atsakinga už įmonės veiklos rezultatus, KPI sistemas bei efektyvumą.
„Įvairiapusė L.Liiv patirtis Estijos bei tarptautiniame versle suteikia pridėtinės vertės „Ekspress Grupp“ plėtrai“, – pranešime cituojamas „Ekspress Grupp“ stebėtojų tarybos pirmininkas Ülaras Maapalu.
Dabartinė „Ekspress Grupp“ generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė Mari-Liis Rüütsalu iš pareigų pasitrauks 2025 m. gruodžio 31 d., pasibaigus jos paskutinei ketverių metų kadencijai. Skelbiama, jog ji bendrovėje dirbo 13 metų, iš kurių 9 pastaruosius – valdybos pirmininke.
AS „Ekspress Grupp“ yra žiniasklaidos grupė, kurios veikla apima internetinio žiniasklaidos turinio gamybą ir laikraščių, žurnalų bei knygų leidybą. Grupė taip pat valdo elektroninę bilietų pardavimo platformą ir bilietų pardavimo vietas, teikia skaitmeninių lauko ekranų paslaugas Estijoje ir Latvijoje.
Be to, grupės įmonės organizuoja konferencijas, mokymus ir renginius – daugiausia Estijoje ir Lietuvoje, bet taip pat ir Latvijoje. „Ekspress Grupp“ veiklą pradėjo 1989 m., joje dirba apie tūkstantis žmonių.