Oficialiai pradėtos „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statybos: atsieis kelis šimtus milijonų

Nacionaliniam saugumui reikšmingas strateginis objektas kitąmet iškils už kelių kilometrų nuo Baisogalos miestelio, 340 hektarų ploto sklype, kuris iki praėjusių metų birželio priklausė Lietuvos sveikatos mokslų universitetui (LSMU).
Gamyklą valdys bendra Lietuvos ir Vokietijos įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“.
Tiesioginės investicijos į projektą sieks apie 300 mln. eurų, gamykloje dirbs apie 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių 155 mm kalibro artilerijos sviedinių.
Veiklą gamykla turėtų pradėti jau 2026 m., produkcijos linijų paleidimas numatytas iki kitų metų pabaigos.
Priklausomai nuo užsakymų kiekio, gamybos apimtys nuo 2027 m. bus palaipsniui didinamos.
Jau skelbta, kad gamyklą už 141 mln. eurų (su PVM) statys viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“, statybose ir eksploatacinėje veikloje taip pat dalyvaus vietos pramonė ir tiekėjai.
Dar pernai gruodį „Rheinmetall“ ir Lietuvos valstybinė energetikos grupė „EPSO-G“ patvirtino sutartį dėl bendros įmonės „Rheinmetall Defence Lithuania“ steigimo.
Lietuvai joje priklauso 49 proc. akcijų – „EPSO-G“ bendrovei „EPSO-G Invest“ tenka 48 proc., o Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis priklauso „Rheinmetall“.
Statybų pradžios ceremonijos metu Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) su „Rheinmetall“ taip pat pasirašys susitarimo memorandumą įsteigti šaudmenų gamybos kompetencijų centrą, kurį taip pat valdys „Rheinmetall Defence Lietuva“.
Jame Vokietijos gynybos milžinė numato įrengti modulinių užtaisų gamybos pajėgumus 155mm amunicijos šoviniams ir modulinių sviedžiančiųjų užtaisų surinkimo liniją, kuri per metus jų pagamins kelis šimtus tūkstančių.
Kaip skelbiama, statydama gamyklą Lietuvoje „Rheinmetall“ tęsia savo įsipareigojimą Baltijos šalims.
Bendra šalių įmonė „Lithuania Defense Services“ Jonavoje teikia karinių transporto priemonių priežiūros paslaugas Vokietijos 45-ajai tankų brigadai, kitoms NATO šalių kariuomenėms ir Ukrainai. Dar vieną artilerijos šaudmenų gamyklą netolimoje ateityje numatoma statyti Latvijoje.