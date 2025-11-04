Daliai lietuvių bus išdalinta tūkstantinė parama: atskleidė, kokius reikalavimus reikia atitikti

„Gyventojų susidomėjimas elektros energijos kaupimo įrenginiais rodo, kad tai vienas svarbiausių žingsnių stiprinant tiek savo, tiek visos šalies energetinį savarankiškumą. Šis papildomas kvietimas sudarys galimybes žmonėms, kurie jau įsirengė kaupimo įrenginį iki rugsėjo 22 dienos, tačiau nespėjo pasinaudoti ankstesniu kvietimu, gauti paramą. Siekiame, kad gyventojų, įsirengusių elektros energijos kaupiklius, lūkesčiai būtų patenkinti – todėl ši parama skiriama jau įsirengusiems kaupiklius“, – sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Atkreipiame tiek gyventojų, tiek rangovų dėmesį, kad paraiškas galės teikti tik tie gyventojai, kurie įsirengė kaupimo įrenginį ir kreipėsi į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl įsirengtų elektros energijos kaupimo įrenginių nuosavybės ribų aktų atnaujinimo iki 2025 m. rugsėjo 22 d. 8.30 val. Pranešimas apie šią datą buvo paskelbtas anksčiau siekiant užtikrinti, kad gyventojai turėtų užtikrintumą dėl galimybių paramai gauti. Visi kaupimo įrenginio įsigijimo ir įsirengimo faktą patvirtinantys dokumentai turi būti sudaryti ne anksčiau kaip nuo 2025 m. sausio 7 d.
Paramos dydis šiame kvietime išlieka toks pat kaip ir ankstesniuose: 380 Eur už 1 kWh ličio geležies fosfato kaupimo įrenginio talpos ir 314 Eur už 1 kWh ličio jonų kaupimo įrenginio talpos. Maksimali paramos suma įsirengiant ličio geležies fosfato įrenginius gali siekti 5 696 eurus, o ličio jonų – 4 707 eurus. Vienam elektros vartojimo objektui kompensuojama ne daugiau kaip 15 kWh kaupiklio talpos.
Mokėjimo prašymai bus priimami per APVA informacinę sistemą APVIS nuo š. m. lapkričio 11 d. 8 val.