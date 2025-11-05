Apsukriam panevėžiečiui – rimti kaltinimai: gali grėsti ir belangė

Kaip nurodo prokuratūra, baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis 2020 m. gruodį pateikė prašymą kreditui, skirtam gyvenamojo namo įsigijimui, gauti. Įtariama, kad vyras, pateikdamas pajamas pagrindžiančius duomenis, pateikė melagingus duomenis apie gautas pajamas 2019 m. ir 2020 m. vykdant individualią veiklą.
Anot teisėsaugos, manoma, kad panevėžietis, siekdamas gauti kreditą, pateikė individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus, už 2019 ir 2020 metus, su juose įrašytais melagingais duomenimis apie gautas pajamas bei sąskaitas faktūras ir pinigų priėmimo kvitus, pagal kuriuos paslaugos nebuvo suteiktos ir pinigai negauti.
Dokumentuose buvo nurodyta, kad už 2019 m. vyras gavo pajamų daugiau nei 34 tūkst. eurų, o 2020 m. – daugiau nei 38 tūkst. eurų. Kaltinamajam pateikus minėtus duomenis, suklaidinusius kredito įstaigą, buvo sudaryta sutartis ir suteiktas 79 tūkst. eurų dydžio kreditas.
Prokuratūra nurodo, kad Panevėžio gyventojas taip pat kaltinamas apgaulingu individualios veiklos finansinės apskaitos tvarkymu.
„Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamasis, įregistravęs individualią veiklą, siekdamas gauti kreditą nekilnojamam turtui įsigyti, apgaulingai tvarkė finansinę apskaitą, surašydamas sąskaitas faktūras ir pinigų priėmimo kvitus, pagal kuriuos, ikiteisminio tyrimo metu surinktais duomenimis, paslaugos nebuvo suteiktos ir pinigai nebuvo gauti, o netikrus dokumentus pateikė kredito įstaigai pajamoms pagrįsti“, – nurodoma prokuratūros pranešime spaudai.
Įtariama, kad gavęs kreditą vyras fiktyvius apskaitos dokumentus už 2019–2020 metų laikotarpį – du išlaidų apskaitos žurnalus bei 41 sąskaitą faktūrą su pinigų priėmimo kvitais, sunaikino.
Baudžiamasis kodeksas už kreditinį sukčiavimą numato viešuosius darbus, baudą, laisvės apribojimą, areštą arba laisvės atėmimą iki 3 metų.
Už apgaulingą apskaitos tvarkymą ir organizavimą Baudžiamajame kodekse numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 4 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.