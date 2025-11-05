Šios informacijos nuo darbdavio nebenuslėpsite: „Teams“ naujovė, kuri patiks ne visiems

Ši naujovė sukėlė nemažai diskusijų dėl per didelės nuotoliu dirbančių darbuotojų kontrolės, tačiau ekspertai ramina – naujovė skirta ne sekti, o efektyvinti hibridinį darbą ir suderinti naudojimosi technologinį patogumą su asmens duomenų apsaugos reikalavimais.
„Pagrindinis šio „Teams“ atnaujinimo tikslas – patogesnis hibridinio darbo ir kolegų tarpusavio bendradarbiavimo organizavimas. Ši platforma tampa centrine erdve, kurioje lengviau planuoti susitikimus, matyti, kas dirba biure, o kas – nuotoliu“, – aiškina advokatų kontoros TEGOS partneris, advokatas, Technologijų grupės vadovas Mindaugas Civilka.
Efektyvumas prieš kontrolę
Teisininkas priduria, kad ši nauja funkcija labiau skirta didelėms organizacijoms, turinčioms kelis biurus ar padalinius. Naujoji funkcija leis automatizuotai parinkti artimiausius susitikimų kambarius ar greičiau nustatyti techninių trikdžių priežastis, kai darbuotojai jungiasi per skirtingus tinklus.
„Atnaujinimas neįsidiegs automatiškai. Kiekviena įmonė turės šią funkciją susikonfiguruoti: suvesti pastatų, tinklų, potinklių sąrašus, nustatyti politiką, kokie įrenginiai ir kada fiksuojami. Tam reikės IT administratorių įsitraukimo“, – pabrėžia M.Civilka.
Darbuotojų sutikimas – privalomas
Didžiausią diskusiją kelia klausimas, ar ši naujovė nesukurs papildomo kontrolės mechanizmo darbdaviams. Tačiau, kaip teigia teisininkas, šios baimės bent iš dalies nepagrįstos.
„Pagal numatytuosius nustatymus ši funkcija bus išjungta. Organizacijos turės pačios nuspręsti, ar ją aktyvuoti. Aktyvavus – informuoti darbuotojus. Kiekvienas darbuotojas galės nesutikti, o tai reiškia, kad jo įrenginys liks nematomas“, – sako M.Civilka.
Jis pabrėžia, kad toks pokytis tikrai atneš naudos, mat darbuotojai galės matyti kolegų prieinamumą biure ar nuotoliu, o tai padės greičiau spręsti kasdienius darbo klausimus.
„Teams“ jau dabar leidžia matyti, kurie kolegos prisijungę, kurie užimti, dalyvauja susitikime ar yra atsijungę nuo tinklo. Nauja funkcija šias galimybes tik išplės, bet darbuotojai vis tiek turės teisę jas išjungti“, – teigia advokatas.
Be to, organizacija privalės užtikrinti, kad visi duomenys, susiję su darbuotojų buvimo vieta, būtų renkami tik darbo metu ir būtų naudojami tik įmonės viduje – neperduodami trečiosioms šalims. Įmonės turės aiškiai informuoti darbuotojus, paaiškinti tikslus ir užtikrinti, kad duomenys dienos pabaigoje būtų ištrinti.
„Svarbiausia – skaidrumas. Darbuotojai turi žinoti, kada ir kokie duomenys renkami, o darbdaviai neturėtų piktnaudžiauti tokia informacija“, – pabrėžia M.Civilka.
Balansas tarp pasitikėjimo ir efektyvumo
Nors naujovės planuojamos pradėti diegti jau gruodį, vis dėlto tikėtina, kad aktyviausias naujovės diegimas organizacijose prasidės kitų metų pradžioje. Nepaisant to, įmonės raginamos ruoštis jau dabar – informuoti darbuotojus, atnaujinti vidines privatumo politikas ir įsivertinti, ar tokia funkcija iš tiesų reikalinga.
Kaip teigia M.Civilka, šis programos funkcijų papildymas primena, kad technologijos gali tiek padėti, tiek komplikuoti santykį tarp darbdavio ir darbuotojo: „Hibridinis darbas iš esmės yra paremtas pasitikėjimu. Jei naujos technologijos padės jį stiprinti – jos taps natūralia darbo dalimi. Tačiau jei jos bus naudojamos kontrolei, sulauksime priešingo efekto“.
atnaujinimasnuotolinis darbasdarbdavys
Rodyti daugiau žymių