Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Rusija sulaikė lėšų pasisavinimu įtariamą verslininką: ketina perduoti Lietuvai Suma viršija daugiau nei 1 mln. eurų

2025 m. lapkričio 5 d. 11:05
Lietuvos prašymu Rusija sulaikė tyčiniu bankrotu ir daugiau nei 1 mln. eurų pasisavinimu įtariamą logistikos įmonei vadovavusį verslininką, kurį ketina perduoti Lietuvai, skelbia portalas „Verslo žinios“, remdamasis Rusijos naujienų portalu RBK.
Daugiau nuotraukų (1)
RBK cituojamame Rusijos Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pranešime skelbiama, kad suimtasis 2014–2019 m. vadovavo „stambiai užsienio bendrovei“, iš kurios sąskaitos, pradėjus bankrotą, be jokio pagrindo pasisavino 1,056 mln. eurų.
Anot Rusijos VRM, pastarosiomis dienomis Sankt Peterburge sulaikytas 66 metų verslininkas, nurodoma, kad jis yra „vienos iš Baltijos šalių gyventojas“.
Pasak „Verslo žinių“, kiti Rusijos naujienų portalai rašo, kad suimtasis yra Latvijos „nepilietis“, turintis teisę gyventi Latvijoje, tačiau neturintis šios šalies pilietybės.
Lietuvoje jis nuo 2014-ųjų vadovavo Klaipėdoje registruotai logistikos paslaugų bendrovei„Overseas Baltic“, 2019 m. pradėjus bankroto procedūrą, įmonė buvo per ketverius metus likviduota. Sulaikytasis verslininkas, pasak Rusijos portalo, nuo 2020-ųjų yra Rusijoje, tačiau esą neturi šios šalies pilietybes.
„Creditinfo“ pateikiami Registrų centro duomenys rodo, kad nuo 2014-ųjų iki 2019-ųjų bendrovės „Overseas Baltic“ vadovas buvo Aleksandras Gordejevas, šios bendrovės savininkas.
RusijaverslininkasLietuva
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.