RBK cituojamame Rusijos Vidaus reikalų ministerijos (VRM) pranešime skelbiama, kad suimtasis 2014–2019 m. vadovavo „stambiai užsienio bendrovei“, iš kurios sąskaitos, pradėjus bankrotą, be jokio pagrindo pasisavino 1,056 mln. eurų.
Anot Rusijos VRM, pastarosiomis dienomis Sankt Peterburge sulaikytas 66 metų verslininkas, nurodoma, kad jis yra „vienos iš Baltijos šalių gyventojas“.
Pasak „Verslo žinių“, kiti Rusijos naujienų portalai rašo, kad suimtasis yra Latvijos „nepilietis“, turintis teisę gyventi Latvijoje, tačiau neturintis šios šalies pilietybės.
Lietuvoje jis nuo 2014-ųjų vadovavo Klaipėdoje registruotai logistikos paslaugų bendrovei„Overseas Baltic“, 2019 m. pradėjus bankroto procedūrą, įmonė buvo per ketverius metus likviduota. Sulaikytasis verslininkas, pasak Rusijos portalo, nuo 2020-ųjų yra Rusijoje, tačiau esą neturi šios šalies pilietybes.
„Creditinfo“ pateikiami Registrų centro duomenys rodo, kad nuo 2014-ųjų iki 2019-ųjų bendrovės „Overseas Baltic“ vadovas buvo Aleksandras Gordejevas, šios bendrovės savininkas.
