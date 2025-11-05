Statybų įmonės direktorius išėjo atostogų ir paliko dalį darbuotojų dirbti nelegaliai – galutinį žodį tarė LAT

Teisėjų kolegija konstatavo, kad bendrovės vadovas atsako už jo atostogų metu nelegaliai dirbusius užsieniečius. Vadovas, neperdavęs savo įgaliojimų kitam asmeniui, atsako už padarinius, kuriuos lėmė jo neveikimas.
Bendrovės vadovas nubaustas už tai, kad dėl jo neveikimo bendrovėje du Ukrainos piliečiai dirbo nelegaliai, taip pat už tai, kad jis leido šios trečiosios šalies piliečiams dirbti statybos darbus, nors jie neturėjo suformuoto galiojančio skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodo.
Nustatyta, kad bendrovės vadovo neteisėtas elgesys pasireiškė tuo, jog jis teisėto nebuvimo darbe (atostogų) laikotarpiu neužtikrino ir nekontroliavo, kad su dviem Ukrainos piliečiais būtų sudarytos darbo sutartys ir apie jų įdarbinimą įstatymų įtvirtinta tvarka būtų pranešta.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad bendrovės vadovas, būdamas pakankamai rūpestingas, privalo užtikrinti, kad bendrovės veikla būtų organizuojama tinkamai, įskaitant ir su darbo santykiais susijusių klausimų sprendimą.
Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bendrovės vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas.
Taigi I. P., būdamas bendrovės vadovas ir atsakingas už bendrovės kasdienę veiklą, per savo atostogas nepaskyrė jį pavaduojančio asmens, turinčio įgaliojimus spręsti darbuotojų įdarbinimo klausimą, dėl to du užsieniečiai dirbo nelegaliai, taip I. P. neatsargiai dėl nerūpestingumo padarė administracinį nusižengimą.
Todėl teisėjų kolegija pripažino žemesniųjų teismų išvadas pagrįstomis bei atitinkančiomis tiek teisinį reguliavimą, tiek ir teismų praktiką.
Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama.