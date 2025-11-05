Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
VerslasRinkos pulsas

Valstybės skola 2028 m. viršys pusę šalies BVP – sieks 53,8 proc.

2025 m. lapkričio 5 d. 12:31
Valstybės skola vidutiniu laikotarpiu augs greičiau nei planuojama ir 2028 m. viršys pusę šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) – sudarys 53,8 proc., skelbia Valstybės kontrolė (VK).
Daugiau nuotraukų (1)
Anot Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės, negalima pasiduoti lengviems sprendimams skolintis, net jei iki Mastrichto kriterijaus ribos dar yra erdvės.
„Jeigu norime saugumo – gynybos finansavimo padidinimo iki 5 proc. BVP – ir kartu siekiame išlaikyti viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę, neatidėliodami privalome sukurti tvarius pajamų šaltinius. Priešingu atveju valstybės skola artės prie Lietuvai rizikingos 60 proc. BVP ribos“, – pranešime teigė I.Segalovičienė.
Anot valstybės auditorių, valstybės skola šiemet sieks 42,6 proc. BVP.
Valdžios sektoriaus skola 2024 m. pabaigoje sudarė beveik 30 mln. eurų – per praėjusius metus išaugo 8,7 proc. arba 2,4 mln. eurų, skolos ir BVP santykis padidėjo 0,9 proc. punkto ir praėjusių metų pabaigoje sudarė 38 proc. BVP.
Valstybės biudžeto projekte numatyta, kad valdžios sektoriaus skola kitąmet augs maždaug 5 proc. ir sudarys 45,1 proc. nuo BVP.
Atnaujintas valdžios sektoriaus skolos projekcijas VK planuoja skelbti kartu su 2026–2028 m. biudžeto projekto vertinimu lapkričio 6 d.
SkolaLietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP)Irena Segalovičienė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.