Valstybės skola 2028 m. viršys pusę šalies BVP – sieks 53,8 proc.

Anot Valstybės kontrolierės Irenos Segalovičienės, negalima pasiduoti lengviems sprendimams skolintis, net jei iki Mastrichto kriterijaus ribos dar yra erdvės.
„Jeigu norime saugumo – gynybos finansavimo padidinimo iki 5 proc. BVP – ir kartu siekiame išlaikyti viešųjų paslaugų prieinamumą ir kokybę, neatidėliodami privalome sukurti tvarius pajamų šaltinius. Priešingu atveju valstybės skola artės prie Lietuvai rizikingos 60 proc. BVP ribos“, – pranešime teigė I.Segalovičienė.
Anot valstybės auditorių, valstybės skola šiemet sieks 42,6 proc. BVP.
Valdžios sektoriaus skola 2024 m. pabaigoje sudarė beveik 30 mln. eurų – per praėjusius metus išaugo 8,7 proc. arba 2,4 mln. eurų, skolos ir BVP santykis padidėjo 0,9 proc. punkto ir praėjusių metų pabaigoje sudarė 38 proc. BVP.
Valstybės biudžeto projekte numatyta, kad valdžios sektoriaus skola kitąmet augs maždaug 5 proc. ir sudarys 45,1 proc. nuo BVP.
Atnaujintas valdžios sektoriaus skolos projekcijas VK planuoja skelbti kartu su 2026–2028 m. biudžeto projekto vertinimu lapkričio 6 d.