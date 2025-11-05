Žinios, kurios šviečia.
Vilniaus oro uoste ir vėl stojo orlaivių eismas: galimai pastebėtas dronas

2025 m. lapkričio 5 d. 10:26
Lrytas.lt
Trečiadienį kuriam laikui ir vėl buvo sustabdytas orlaivių eismas Vilniaus oro uoste. Aiškėja, kad to priežastis – oro uosto teritorijoje galimai pastebėtas dronas.
Kaip praneša Lietuvos oro uostai, Lapkričio 5 d. apie 9.50 val. buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė užfiksuotas dronas Vilniaus oro uosto teritorijoje. Dabar turimais duomenimis, dėl šios situacijos minimalus poveikis fiksuotas dviem skrydžiams.
Oro erdvė vėl atidaryta apie 10.18 val. Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai, skrydžiams įtaka buvo minimali.
