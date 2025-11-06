„Maxima Latvija" skirta 1,8 mln. eurų bauda už nesąžiningą prekybą

Aiškinta, kad „Maxima Latvija“ kategoriškai nesutinka su Konkurencijos tarybos sprendimu, skelbė „delfi.lv“.
Nustatyta, jog įmonės nesąžininga praktika buvo skirta savo konkurencingumui didinti žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų sąskaita.
„Latvijos teisės aktai neriboja mažmenininko teisės susitarti dėl priimtinų komercinių sąlygų ar galimybės atsisakyti pirkti prekes, jei siūloma kaina yra nepriimtina“, – teigė pati bendrovė.
Teigta, kad Konkurencijos tarybos sprendimas bus skundžiamas teisme, teigia bendrovė.
Jau pranešta, kad Konkurencijos taryba skyrė daugiau nei 1,8 mln. eurų baudą vienai didžiausių maisto produktų mažmeninės prekybos įmonių Latvijoje.