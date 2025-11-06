Aiškėja, kaip į Lietuvą galėtų grįžti Baltarusijoje įstrigę vilkikų vairuotojai

„Didelė grupė (transporto priemonių – ELTA) yra prie terminalo Šalčininkų poste. (...) Ten apie 500 transporto priemonių yra. Manome, kad galima pradėti įleidinėti per tą postą, nes kitur jie negali nuvažiuoti. Ten yra ir vairuotojai, ir priekabos“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį sakė V. Kondratovičius.
Ministras priminė, kad Minskas nutaręs uždrausti lietuviškų vilkikų eismą Baltarusijos teritorijoje. Tad, pasak V. Kondratovičiaus, svarstoma kreiptis į Baltarusijos pareigūnus, kad būtų perduota žinia Lietuvos vežėjams dėl galimybės sugrįžti į Lietuvą per Šalčininkų pasienio postą.
„Techniniame lygyje per mūsų pasienio įgaliotinius greičiausiai tokią žinutę nusiųsime, kad būtent tam transportui Šalčininkai gali būti naudojami. Pažiūrėsime, kaip sureaguos Baltarusija“, – tvirtino ministras.
Pasak V. Kondratovičiaus, su Baltarusija tikimasi sutarti, kad būtų praleistos neutralioje zonoje prie Šalčininkų pasienio punkto esančios transporto priemonės.
„Jeigu bus sutarta, kad praleis būtent tuos automobilius, kurie faktiškai yra neutralioje zonoje, (...) tikrai pajudėsim, o po to žiūrėsime“, – aiškino ministras.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.