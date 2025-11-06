LB: finansines ataskaitas vėluojančiai pateikti „Payserai“ – 20 tūkst. eurų bauda

„Lietuvos bankas, įvertinęs, kad elektroninių pinigų įstaiga „Paysera LT“ nevykdo duotų nurodymų, skyrė šiai įstaigai baudą ir įpareigojimus“, – ketvirtadienį paskelbė LB.
Centrinis bankas už kiekvieną dieną, kol nebus pateiktos metinės ataskaitos, skirs po 1 tūkst. eurų baudą.
Pasal LB, jei ataskaitos nebus pateiktos per du mėnesius (iki 2026 m. sausio 6 d.), baudos dydis gali būti didinamas iki 2 tūkst. eurų per dieną.
Tuo atveju, jei ataskaitos nebus pateiktos per keturis mėnesius (iki kovo 6 d.), bauda gali būti didinama iki 3 tūkst. eurų.
Anot priežiūros institucijos, „Paysera LT“ su minimaliu pavėlavimu jau pateikė ketvirtines finansines ataskaitas, už tai bauda neskirta.
Tuo metu priemonių planas, kaip įstaiga užtikrins, kad ateityje ataskaitos būtų pateikiamos laiku, kaip bus kontroliuojamas šis procesas, pateiktas reikšmingai vėluojant, buvo neišsamus, už tai „Payserai“ skirta 5 tūkst. eurų bauda.
Elektroninių pinigų įstaiga taip pat įpareigota du kartus per mėnesį, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 10 ir 25 d., teikti išsamią informaciją apie šio plano įgyvendinimo eigą.
ELTA jau skelbė, kad rugsėjį „Paysera LT“ taip pat skirta 400 tūkst. eurų bauda.
Anot LB, konstatuota, kad bendrovė, ignoruodama teisės aktų reikalavimus, įsigijo 100 proc. elektroninių pinigų įstaigos „Contis“ akcijų, negavusi LB sprendimo neprieštarauti įsigijimui.
Šią baudą „Paysera LT“ vertino kaip neproporcingą ir svarstė skųsti teismui.