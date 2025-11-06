Minskas pasisakė dėl įstrigusių Lietuvos vilkikų: „Baltarusija nėra atsakinga už neigiamas pasekmes“

Jis atkreipė dėmesį, kad sprendimas uždaryti Baltarusijos ir Lietuvos sieną iki lapkričio 30 d. buvo priimtas išimtinai Lietuvos pusės vienašališkai, Baltarusija „nėra atsakinga už neigiamas pasekmes, kurios pasirodė esančios daugialypės – nuo krovinių gabenimo problemų iki didelės žalos, padarytos ne tik Baltarusijos piliečiams ir verslui, pačiai Lietuvos pusei, bet ir trečiųjų šalių, įskaitant ES valstybes nares, piliečiams“.
R.Varankovas paragino Lietuvos valdžios institucijas atšaukti savo sprendimą ir atkurti normalų pasienio punktų veikimą piliečiams, transporto priemonėms ir prekėms.
„Tūkstančiai abiejų valstybių ir visos ES piliečių laukia šio paprasto ir logiško sprendimo Vilniuje. Jiems reikia tokio sprendimo, kuris būtų stabilus ir nuspėjamas", – sakė jis.
Premjerė Inga Ruginienė dar trečiadienį sakė, kad bus kreipiamasi į Baltarusiją, siekiant užtikrinti joje įstrigusių vilkikų grįžimą atgal į Lietuvą, tačiau pabrėžė, kad valstybės siena su šia valstybe išliks uždaryta.
„Šiandien yra nuspręsta, kad bus kreiptasi į Baltarusiją, susitariant, kad lietuviški vilkikai galėtų grįžti atgal namo“, – trečiadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Tas procesas dabar jau vyksta, susitarimas vyksta. Tai žiūrėsime, kokie bus rezultatai ir dėsime visas pastangas, kad lietuvių vilkikai sugrįžtų namo. Tačiau sienos išliks uždarytos“, – pridūrė premjerė.
Vidaus reikalų ministras ir laikinasis krašto apsaugos ministras Vladislavas Kondratovičius savo ruožtu neatmetė, kad Baltarusija galimai vykdo krovininio transporto vairuotojų sabotažą ir teigia, jog šiuo metu laukia tikslios informacijos apie šalies agresorės teritorijoje užstrigusių automobilių skaičių, skelbė ELTA.