Prancūzija ragina ES įvesti sankcijas platformai „Shein“

„Europos Komisija turi imtis veiksmų. Ji nebegali laukti“, – transliuotojui „France Info“ sakė užsienio reikalų ministras Jeanas Noelis Barrot. Jis pažymėjo, kad Komisija atliko „tam tikrus tyrimus“, kuriuos ši institucija dabar turi „papildyti sankcijomis“.
Briuselis ėmė domėtis minimo Kinijoje įkurto mados milžino veikla dėl rizikos, susijusios su neteisėtomis prekėmis.
Prancūzijos skaitmeninių platformų jaunesnioji ministrė Anne Le Henanf nurodė, kad ji kartu su finansų ministru Rolandu Lescure išsiuntė laišką EK, kuriame Komisija raginama „pasinaudoti visais įgaliojimais, jog būtų galima suteikti aiškumo dėl „Shein“ veiksmų“.
„Platformos, kurios gauna naudos iš Europos rinkos, turi laikytis jos principų“, – tinkle „LinkedIn“ rašė ji ir pridūrė, kad „nebaudžiamumo era baigėsi“.