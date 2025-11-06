Restoranui – kalbininkų ir teismo kirtis: teks nukabinti neįtikusią iškabą

LVAT priėmė nutartį, kurioje pripažino, kad pareiškėjas UAB „Baronsta“ buvo pagrįstai Valstybinės kalbos inspekcijos (VKI) įpareigotas pašalinti išorinėje restorano „Meatbusters“ iškaboje esantį užrašą „BURGERS & BBQ RIBS“, pateiktą tik anglų kalba.
Pareiškėjas teigė, kad minėtas užrašas yra grafinio logotipo dalis, stilizuotas piešinys, o ne viešoji informacija, todėl jam neturėtų būti taikomi kalbos įstatymo reikalavimai. Bendrovė argumentavo, kad užrašas nėra skirtas informuoti visuomenę, o tik vizualiai papildo restorano logotipą.
Tačiau VKI konstatavo, kad toks užrašas pažeidžia Valstybinės kalbos įstatymo 17 straipsnio nuostatas, reikalaujančias, jog viešieji užrašai būtų pateikiami valstybine lietuvių kalba.
LVAT, išnagrinėjęs bylą, konstatavo, kad užrašas „BURGERS & BBQ RIBS“ pagrįstai pripažintas viešąja informacija. Teismas pažymėjo, kad užrašas sudarytas iš anglų kalbos žodžių, turinčių aiškią reikšmę, susijusią su restorano teikiamomis paslaugomis, ir yra pateiktas viešoje vietoje – išorinėje stendo dalyje, greta kitos informacijos (restorano pavadinimo, logotipo, adreso, darbo laiko ir kt.). Todėl toks užrašas laikytinas viešuoju užrašu, kuriam taikomi Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimai.
Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad užrašas yra piešinio dalis, nurodydamas, jog stilizuotas šriftas ar grafiniai elementai nekeičia užrašo prasmės ir funkcijos – perteikti informaciją kitiems asmenims.
LVAT atmetė pareiškėjo apeliacinį skundą ir paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą.