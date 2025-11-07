Artimiausiu metu Lietuvoje pradės veikti naujas bankas

„Gal labai į konkretiką labai nesivelsiu, nes tai kol kas nėra niekio patvirtinto, bet iš esmės – taip, atstovybė bus atidaryta artimiausiu metu. Komercinę veiklą bankas planuoja, labai rimtai tai vertina, kol kas informacija yra tokia“, – žurnalistams penktadienį, lapkričio 7 d., sakė finansų ministras, paklaustas apie banko planus Lietuvoje ir galimybes čia atidaryti ne tik atstovybę, bet ir filialą.
Apie Lenkijos banko planus pradėti veiklą Lietuvoje paskelbta rugsėjo viduryje, tuomet Lenkijos žiniasklaida citavo „PKO BP“ viceprezidentą Mareką Radzikowskį.
Jis teigė, kad bankas per trejus metus – iki 2027-ųjų – planuoja pradėti veiklą 8 naujose šalyse, iš viso atidaryti 4 naujas atstovybes ir 4 filialus.
Lietuvos bankas tuomet naujienų agentūrai „Elta“ teigė, kad „PKO Bank“ orientuosis į korporatyvinius klientus, tikėjosi, kad šiame segmente bankas galės reikšmingai konkuruoti su didžiosiomis Lietuvos finansų įstaigomis.
Nuo 2015 m. „PKO BP“ jau veikia Vokietijoje, nuo 2017 m. – Čekijoje, nuo 2021 m. Slovakijoje, neseniai veiklą pradėjo Rumunijoje.
Kaip skelbta, Lietuvoje yra lankiusis ir Lenkijos komercinio banko „Pekao“ delegacija, pernai skelbta ir apie „Bank of Taiwan“ ketinimus pradėti veiklą Lietuvoje.
Pernai gruodį atstovybę Lietuvoje atidarė Vokietijos bankas „Commerzbank“, jis koncentruojasi į verslo klientų finansavimą, o ne tiesiogines banko paslaugas gyventojams.
Šiuo metu Lietuvos bankų sektoriuje veikia 18 dalyvių, didžiąją dalį rinkos užima „Swedbank“, SEB ir „Luminor“.
Lietuvos bankasfinansų ministrasKristupas Vaitiekūnas
