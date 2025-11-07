Atnaujintai „Hyper Norfai“ – pirkėjų liaupsės

Didžiulis, apie 4,5 tūkst. kv. metrų, parduotuvės plotas ir kone 20 tūkst. pavadinimų prekių. Štai tokie skaičiai iliustruoja pirkėjams siunčiamą žinią apie tai, kad po rekonstrukcijos Šiauliuose, prekybos centre „Šiaulių Bruklinas“, duris jau atvėrė „Hyper Norfa“.
Šiauliuose pirmoji „Norfos“ tinklo parduotuvė apsipirkti žmones pakvietė 2002-aisiais. Keletą kartų buvo keičiama jos vieta – parduotuvė buvo perkeliama iš vienos vietos į kitą.
2007-aisiais mieste pradėjo veikti prekybos centras „Šiaulių Bruklinas“, o 2008-aisiais jame įsikūrė ir „Hyper Norfa“. Nuo to laiko iki šiol iš esmės ji nebuvo atnaujinta.
Šiemet buvo imtasi jos rekonstrukcijos ir tai buvo padaryta per rekordiškai trumpą laiką. Ji buvo uždaryta rugsėjo pradžioje, o spalio 23-iąją atnaujintoje „Hyper Norfoje“ jau zujo pirkėjai.
„Rekonstruotoje parduotuvėje apsipirkti tapo daug paprasčiau, labai pagerėjo ir darbo sąlygos. Tai ypač svarbu, nes parduotuvė didelė, joje dirba net 55 žmonės“, – sakė „Norfos“ regiono vadovė Loreta Dužinskienė.
Rekonstruojant parduotuvę buvo atnaujintos jos grindys, sienos, apšvietimas, baldai, visa technologinė įranga, pavyzdžiui, šaldytuvai, prekių vitrinos.
„Vitrinos yra išskirtinis „Norfos“ bruožas. Jose yra daug maisto produktų, kuriuos išsirenka pirkėjai, o darbuotojai juos pasveria ir ten pat supakuoja“, – paaiškino L.Dužinskienė.
Ypač gardūs gaminiai
„Ši parduotuvė Šiauliuose nuo seno yra pirkėjų viena mėgstamiausių. Joje pasiekiama ypač didelė apyvarta“, – teigė 160 parduotuvių Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos įmonės „Rivona“ generalinis direktorius Dainius Dundulis.
Pasak jo, šiauliečiai čia ypač mėgsta kulinarijos gaminius. „Šiaulių Brukline“ esančios „Hyper Norfos“ kulinarijos ceche tokių produktų pagaminama daugiausia iš visų cechų, esančių tinklo parduotuvėse.
„Akivaizdu, kad šios Šiaulių parduotuvės kulinarės moka puikiai gaminti patiekalus ir įtikti šiauliečių skoniui.
Visoje Lietuvoje kulinarijos gaminiai ruošiami pagal tuos pačius receptus, bet „Šiaulių Bruklino“ profesionalios kulinarės, pirkėjų vertinimu, į gaminius įdeda ypač daug meilės“, – užsiminė D.Dundulis.
Pasak jo, apskritai prie kulinarijos gaminių nuolat nutįsdavo eilės, ypač prieš savaitgalį, todėl ir šių gaminių cechas, ir pats kulinarijos skyrius prekybos salėje buvo gerokai padidinti.
„Cechas yra aprūpintas modernia, technologiškai pažangia, našia įranga, o prekybos salėje padaugėjo vitrinų, kuriose telpa daugiau ir įvairesnės šiauliečių ypač vertinamos produkcijos“, – sakė D.Dundulis.
L.Dužinskienė paantrino „Norfos“ tinklo vadovui: šiauliečiai ypač palankiai vertina „Hyper Norfos“ kulinarų gaminius.
„Per rekonstrukciją kulinarijos cechas buvo iš esmės technologiškai atnaujintas. Jame įrengtos naujos konvekcinės ir kepimo krosnys, pastatyti nauji šaldytuvai, virtuvės baldai. Visa tai virtuvės profesionalams suteikia galimybę pagaminti dar daugiau šiauliečių pamėgtų kokybiškų produktų“, – pabrėžė L.Dužinskienė.
Pirmenybę teikia „Norfai“
Pasak D.Dundulio, atliktos apklausos patvirtino, kad jau daugybę metų šiauliečiai pirmenybę teikia „Norfos“ parduotuvėms. Jas pirkėjai ypač palankiai vertina dėl gausaus asortimento, gero prekių kokybės ir kainos santykio.
Tikėtina, palankaus vertinimo sulaukiama ir todėl, kad Šiauliai tapo vienu pirmųjų iš didžiųjų šalies miestų, kuriame buvo atidaryta ypač didelį prekių asortimentą turinti didžiausio formato „Hyper Norfa“.
Šiuo metu „Šiaulių Bruklino“ prekybos centre esančios „Hyper Norfos“ prekių asortimentas yra maždaug toks pat kaip ir iki rekonstrukcijos, užtat iš esmės pasikeitė interjeras, buvo atnaujinta visa įranga ir praplėsti tie skyriai, kurių prekės turi didžiausią paklausą.
Pavyzdžiui, buvusią kuklią šviežių bandelių kepyklėlę pakeitė gerokai didesnė ir modernesnė jų kepykla. Kadangi kepinių paklausa nuolat didėja, dabar yra galimybė pirkėjams pasiūlyti gerokai didesnį jų asortimentą.
Pasak D.Dundulio, Šiaulių „Hyper Norfoje“ nuperkama ypač daug šviežios mėsos.
Į ją, kaip ir visas kitas „Norfos“ tinklo parduotuves, atvežamos kiaulių skerdienos puselės. Jos išpjaustomos ten pat, parduotuvės mėsos skyriuje esančiame ceche.
Rekonstruojant parduotuvę skerdienos laikymo – šaldymo bei mėsos išpjaustymo patalpos buvo gerokai padidintos. Jose dirbantiems mėsos išpjaustymo specialistams buvo parūpinta modernios įrangos, o šviežios mėsos vitrinų prekybos salėje padaugėjo maždaug trečdaliu.
„Dabar mėsos išpjaustytojams sukurtos daug geresnės darbo sąlygos, o pirkėjams vitrinose patiekiama gerokai daugiau produkcijos“, – teigė L.Dužinskienė.
Naudos mažiau energijos
Rekonstruojant šią parduotuvę buvo atnaujinti ne tik atskiri jos skyriai, bet ir visas apšvietimas bei energetinis ūkis.
Joje sumontuoti modernūs šviestuvai ne tik geriau ir jaukiau apšviečia patalpas, bet ir yra keliskart taupesni.
Apskaičiuota, kad atnaujinta visa parduotuvės įranga sunaudos kelis kartus mažiau elektros energijos nei iki rekonstrukcijos.
„Remdamiesi gerąja patirtimi šioje parduotuvėje per rekonstrukciją taip pat įdiegėme daugiau savitarnos kasų.
Matome, kad jos tampa vis populiaresnės, jomis naudojasi vis daugiau žmonių. Jose patogu atsiskaityti už prekes, tam sugaištama nedaug laiko, ypač kai krepšelyje nedaug pirkinių“, – sakė D.Dundulis.
Reikia didelių parduotuvių
„Įsitikinome, kad didesniuose miestuose būtina turėti nors vieną didelę parduotuvę. Jos kuria palankų įvaizdį apie visą mažmeninės prekybos tinklą“, – kalbėjo „Norfos“ vadovas.
160 „Norfos“ parduotuvių tinklą valdanti bendrovė šiemet planavo baigti keturių naujų parduotuvių statybas.
Dvi iš jų – Babtuose ir Ignalinoje – jau atidarytos. Planuojama, kad Kaune ir Palangoje naujosios parduotuvės pradės veikti iki Naujųjų metų.
Šiemet pirkėjus iš viso pakvies aštuonios renovuotos „Norfos“ tinklo parduotuvės. Jau rekonstruotos pačios pirmosios tinklo parduotuvės – tos, kurios 1999 metais buvo atidarytos sostinės Justiniškių ir Karoliniškių gyvenamuosiuose rajonuose.
„Šiaulių Brukline“, kurio bendrasis prekybai skirtas plotas sudaro apie 30 tūkst. kvadratinių metrų, greta „Hyper Norfos“ parduotuvės yra įsikūręs prekybos centras „Senukai“, jame veikia „N vaistinė“ ir „Gintarinė“ vaistinė bei apie 60 įvairių parduotuvių.