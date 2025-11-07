Prasminga prenumerata
Prenumeruokite Lrytas Premium ir skirkite 5% vaikų emocinei gerovei užtikrinti
VerslasRinkos pulsas

Baltijos šalys susitarė daugiau balansavimo paslaugų įsigyti iš nesusijusių rinkos dalyvių

2025 m. lapkričio 7 d. 11:21
Baltijos šalių elektros perdavimo sistemų operatoriai suderino balansavimo paslaugų planą, siekiant jas įsigyti iš nesusijusių rinkos dalyvių, skelbia „Litgrid“.
Daugiau nuotraukų (3)
„Lietuvoje siekiame kaip įmanoma greičiau įgyvendinti elektros energijos kaupimo projektus, kurie galėtų dalyvauti regioninėje balansavimo rinkoje“, – pranešime cituojamas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Šiuo metu Lietuvos „Litgrid“, Estijos „Elering“ ir Latvijos „Augstsprieguma tīkls“ (AST), siekdamos užtikrinti elektros perdavimo sistemų patikimumą ir esant balansavimo paslaugų pasiūlos iš rinkos trūkumui, perdavimo sistemos balansavimui gali naudoti savo ar su operatorėmis susijusių paslaugų teikėjų įrenginius.
Lietuvoje balansavimo paslaugų teikimui naudojama energijos kaupimo sistemos operatorės „Energy cells“ valdoma kaupimo sistema.
Pasak „Litgrid“, „Energy cells“ negauna atlygio už šių įrenginių balansavimo pajėgumus – jie aukcionų metu įtraukiami į pasiūlymų sąrašą už nulinę kainą.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) sprendimu, bendrovė balansavimo paslaugas šalyje teiks iki metų pabaigos. Dėl jų pratęsimo 2026 m. taryba planuoja nuspręsti šių metų gruodį.
Skelbiama, jog siekiant kuo greičiau ir didesne apimtimi balansavimo paslaugas įsigyti iš nesusijusių rinkos dalyvių, situacija joje bus nuolat stebima ir pagal tai bus mažinamas balansavimo paslaugos įsigijimo kiekis iš „Energy cells“.
„Lietuvoje siekiame kaip įmanoma greičiau įgyvendinti elektros energijos kaupimo projektus, kurie galėtų dalyvauti regioninėje balansavimo rinkoje. Todėl „Energy cells“ kaupimo pajėgumai balansavimo poreikiams yra naudojami tik tol, kol rinkoje nėra pakankamų balansavimo pajėgumų“, – cituojamas Ž.Vaičiūnas.
Anot „Litgrid“, iš viso balansavimo pajėgumų rinkos poreikis Baltijos šalyse 2026 m. sieks apie 1,6 gigavato (GW) elektros.
Litgridsinchronizacija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.