Bulgarija priėmė įstatymą, numatantį perimti „Lukoil“ naftos perdirbimo gamyklos kontrolę

JAV praėjusį mėnesį dėl Maskvos karo prieš Ukrainą paskelbė sankcijas dviem didžiausiems Rusijos naftos gamintojams „Rosneft“ ir „Lukoil“. „Lukoil“ Juodosios jūros pakrantėje išsidėsčiusiame Burgaso mieste eksploatuoja didžiausią Balkanų naftos perdirbimo gamyklą.
JAV sankcijos „iš esmės lems perdirbimo gamyklos veiklos nutraukimą (…) nes visos sutarties šalys atsisako atlikti mokėjimus „Lukoil“ priklausančioms bendrovėms“, sakoma įstatymo projekte, kurį pateikė Bulgarijos valdančiosios koalicijos įstatymų leidėjai. Šis įstatymas parlamente buvo svarstomas skubos tvarka – pakeitimams pritarė dauguma parlamentarų.
Remiantis teisės aktu, bus paskirtas specialusis administratorius, kuris, gavęs vyriausybės pritarimą, gali parduoti akcijas naujam savininkui.
„Lukoil-Neftochim“ naftos perdirbimo gamykla yra didžiausia Bulgarijos įmonė, kurios apyvarta 2024 m. siekė apie 4,7 mlrd. eurų. Jos paskirstymo padalinys Bulgarijos rinkoje užima beveik monopolinę padėtį.