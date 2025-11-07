EIM ieško prekybos atstovo Taipėjuje

„Tikimės, kad prekybos atstovas Taipėjuje padės palaikyti ir stiprinti bendradarbiavimą technologijų ir inovacijų srityse bei skatins naujas verslo partnerystes“, – pranešime cituojamas ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Kaip skelbia ministerija, į prekybos atstovo pareigas Taipėjuje gali kandidatuoti asmenys, turintys ne žemesnį nei bakalauro kvalifikacinį laipsnį teisės, verslo, ekonomikos ar politikos mokslų kryptyse.
Pretenduoti į šias pareigas gali ir asmenys, kurie turi ne žemesnį nei bakalauro laipsnį kitoje srityje ir bent dvejų metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje. Taip pat reikalaujama, kad pretendentai mokėtų anglų kalbą C1 lygiu.
Nurodoma, kad kandidatų paraiškos bus priimamos iki lapkričio 19 d. imtinai.
Ministerijos duomenimis, šių metų sausio–liepos mėnesiais prekybos apyvarta tarp Lietuvos ir Taipėjaus siekė 116,9 mln. eurų. Eksportas sudarė 21,4 mln. eurų, iš jų lietuviškos kilmės prekių – 16 mln. eurų. Tuo metu importas siekė 95,5 mln. eurų.