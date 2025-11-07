VerslasRinkos pulsas

Kelininkai prie Karmėlavos nutraukė „Telia“ interneto kabelius

2025 m. lapkričio 7 d. 17:01
Lapkričio 7 d. popiet Kauno rajone, Ramučių kaime (Plento g. 33), 12 val. 50 min. vykdant su „Telia“ nederintus kelio remonto darbus buvo nutrauktos šviesolaidinio interneto jungtys. Dėl to ryšio sutrikimus galėjo pajusti per tūkstantį vietos gyventojų ir verslo įmonių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Pažeidus šviesolaidį, taip pat buvo paveiktos penkios bazinės mobiliojo ryšio stotys Karmėlavoje. Miestelio gyventojams laikinai sutriko tiek mobiliojo, tiek fiksuoto ryšio paslaugos. Daugumos svarbiausių įmonių darbas nebuvo paveiktas, nes jos turėjo rezervinį ryšį.
„Telia“ inžinieriai operatyviai vykdo ryšio atstatymo darbus, paslaugos klientams pradės veikti jau šiandien vakare.
Su „Telia“ nederintus darbus vykdė statybos paslaugų įmonė „Žilinskis ir Co“.
