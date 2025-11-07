Kelininkai prie Karmėlavos nutraukė „Telia“ interneto kabelius

Pažeidus šviesolaidį, taip pat buvo paveiktos penkios bazinės mobiliojo ryšio stotys Karmėlavoje. Miestelio gyventojams laikinai sutriko tiek mobiliojo, tiek fiksuoto ryšio paslaugos. Daugumos svarbiausių įmonių darbas nebuvo paveiktas, nes jos turėjo rezervinį ryšį.
„Telia“ inžinieriai operatyviai vykdo ryšio atstatymo darbus, paslaugos klientams pradės veikti jau šiandien vakare.
Su „Telia“ nederintus darbus vykdė statybos paslaugų įmonė „Žilinskis ir Co“.
