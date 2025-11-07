Kinijos prekybininkai prisidirbo ligi ausų: teisėsaugos akiratyje – ne tik „Shein“

Prancūzijos prokuratūra jau pradėjo tyrimą dėl į vaikus panašių sekso lėlių platinimo per „Shein“ platformą. Tiesa, ne jos vienos – aiškinamasi ir dėl „Temu“, „AliExpress“ bei „Wish“ veiklos.
Pati „Shein“ skelbia jau pašalinusi pardavėjų, siūliusių šias lėles, paskyras. Bet bendrovės įvaizdis, kuris ir taip nebuvo geras, dabar visiškai pašlijęs.
Šią savaitę „Shein“ atidarė pirmąją fizinę savo parduotuvę. Ji įsikūrė Paryžiuje esančios universalinės parduotuvės BHV šeštajame aukšte. Atidarymas buvo skambus – prie prekybos centro susirinko būrys žmonių, protestavusių prieš šią įmonę.
Gali būti, kad ją įsileidusi BHV pati nukentės. „Aš prieštarauju greitajai madai, kuri kelia pavojų darbo vietoms“, – piktinosi saloną šioje universalinėje parduotuvėje turinti mados dizainerė Agnes B, kuri tvirtino išsikraustysianti, kai sausį baigsis nuomos sutartis.
BHV centrą valdančios įmonės vadovas Fredericas Merlinas pripažino svarstęs, ar neverta nutraukti bendradarbiavimo su Kinijos mažmenininke, tačiau teigė, kad „Shein“ argumentai buvo įtikinami. „Drabužiai, kurie čia bus parduodami, nėra skirti darbuotojų ar vaikų išnaudojimui“, – aiškino jis.
„Shein“ turėjo planų atidaryti savo fizines parduotuves dar septyniuose Prancūzijos tinklo „Galerie Lafayette“ centruose, bet pastaroji įmonė nusprendė kinų neįsileisti.
Tuo metu Prancūzijos prokuratūra jau ėmėsi tyrimo dėl galimo vaikų pornografijos platinimo per „Shein“ ir kitų Kinijos kompanijų platformas. Bylos perduotos policijos padaliniui, atsakingam už nepilnamečių apsaugą. Teigiama, kad šiose elektroninės prekybos platformose prisijungę nepilnamečiai galėjo susidurti su smurtiniu ar pornografiniu turiniu.
Beje, šią vasarą „Shein“ jau sulaukė nemalonumų – Prancūzijos konkurencijos ir kovos su sukčiavimu tarnyba skyrė net 40 mln. eurų baudą, nes įmonė klaidino savo klientus pateikdama kainų pasiūlymus bei tikrovės neatitinkančius teiginius apie poveikį aplinkai.
Biuras teigė, kad beveik metus trukusio tyrimo metu nustatyta, jog įmonė prieš sumažindama tam tikras kainas pakėlė.
„Ši didelių nuolaidų ir nuolatinių akcijų praktika vartotojams sudaro įspūdį, kad jie gauna puikų pasiūlymą“, – aiškino tyrimą atlikę pareigūnai.
Jie nustatė, kad net 11 proc. patikrintų reklamuojamų nuolaidų iš tikrųjų kaina buvo ne sumažinta, o padidinta.
57 proc. atvejų „Shein“ reklamuojamose akcijose iš tikrųjų nebuvo siūlomas joks kainų sumažinimas, o 19 proc. atvejų kainų sumažėjimas buvo mažesnis nei skelbta.
Apie „Shein“ įkūrimo istoriją, kaip ir viską, kas susiję su bendrove, mažai žinoma.
Skirtingų šaltinių duomenimis, bendrovė įsteigta 2008-aisiais ar 2012-aisiais Rytų Kinijos mieste Nankine.
Anuomet svetainė dar vadinosi „SheInside“ ir pardavinėjo madingus nuotakų drabužius.
Tokios pat šykščios žinios ir apie jos įkūrėją Xu Yangtianą, kuris save vadina Chrisu.
Įdomu, kad „Shein“ niekada neaptarnavo kinų rinkos. Tikslinė bendrovės auditorija visada buvo jauni žmonės iš užsienio, norintys išleisti mažai pinigų madingiems drabužiams.
