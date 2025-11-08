Gražių parduotuvių mėgėjams – geros žinios: plečiasi Klaipėdos „Akropolis“

VerslasRinkos pulsas

2025 m. lapkričio 8 d. 12:16
Klaipėdoje, Kauno gatvėje, pradėtas statyti naujas prekybos ir pramogų centro „Akropolis“ priestatas.
Informaciniame stende prie statybvietės nurodyta, kad darbus planuojama baigti kitų metų trečiąjį ketvirtį.
Naujasis priestatas užims apie 3,5 tūkst. kv. metrų plotą, jame įsikurs parduotuvės. Šalia numatyta įrengti apie 220 automobilių stovėjimo vietų.
Į projektą planuojama investuoti apie 6 mln. eurų.
Statybos darbus „Akropolio“ grupei priklausančios nekilnojamojo turto bendrovės „Taikos turtas“ užsakymu vykdo Vilniaus įmonė „Baltijos pašvaistė“.
Klaipėdos AkropolisAkropolisstatytojai
