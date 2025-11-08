Sutaupyti vien pradiniam įnašui neužtenka: turto vertinimo ir kiti mokesčiai gali nemaloniai nustebinti

„Būsto pirkimas yra vienas didžiausių finansinių sprendimų žmogaus gyvenime, todėl natūralu, kad emocijos kartais nugali racionalų planavimą. Žmonės pamato palūkanų normą, mėnesio įmoką, sutaupo pradiniam įnašui ir skuba pirkti. Tačiau mūsų praktika rodo, kad apie papildomus vienkartinius mokesčius, kurie gali sudaryti ir 2–3 proc. būsto vertės, dažnai pagalvojama per vėlai, ir tuomet tenka skolintis tuos kelis tūkstančius iš artimųjų ar net šiek tiek nukelti būsto pirkimą“, – teigia Ieva Šimkienė, „Bigbank“ būsto paskolų skyriaus vadovė.
Kokios yra papildomos išlaidos?
Specialistai išskiria pagrindines išlaidų kategorijas, su kuriomis susidurs kiekvienas būsto pirkėjas, besinaudojantis banko finansavimu. Skaičiavimams pateikiamas preliminarus pavyzdys, kai perkamas standartinis 2–3 kambarių butas, kurio vertė siekia 150 000 eurų.
Turto vertinimo mokestis. Prieš suteikdama paskolą, finansų įstaiga privalo žinoti realią įkeičiamo turto rinkos vertę. Šią paslaugą atlieka nepriklausomi turto vertintojai. Standartinio buto Vilniuje ar Kaune vertinimo ataskaita pirkėjui kainuos nuo 150 iki 300 eurų – galutinė šios paslaugos kaina priklauso nuo turto tipo (butas, namas, sklypas) ir vietos.
Sutarties sudarymo (administravimo) mokestis. Tai vienkartinis mokestis, kurį finansų įstaiga taiko už paskolos dokumentų parengimą, administravimą ir sutarties sudarymą. Šis mokestis skirtinguose bankuose gali svyruoti nuo 0,4 proc. iki 1 proc. paskolos sumos. Perkant būstą už 150 000 eurų, šis mokestis gali siekti nuo 500 iki daugiau nei 1 200 eurų. Tiesa, I. Šimkienė pastebi, kad bankai itin dažnai siūlo įvairias akcijas ir šio mokesčio netaiko: „Lyginant būsto paskolų pasiūlymus, reikėtų tikrinti ne tik siūlomas palūkanų normas, bet ir kitas sąlygas, įskaitant ir sutarties sudarymo mokesčio dydį.“
Notaro mokesčiai. Būsto pirkimo–pardavimo sutartis ir hipotekos (įkeitimo) dokumentas turi būti patvirtinti notaro biure. Tvirtinant pirkimo–pardavimo sutartį taikomas 0,37 proc. būsto kainos mokestis, o tvirtinant hipotekos dokumentą – nuo 0,17 iki 0,25 proc. objekto vertės mokestis (bet iki 240 Eur + PVM). Dažnai šie mokesčiai yra dalinami tarp pirkėjo ir pardavėjo.
Perkant 150 000 eurų vertės būstą, išlaidų suma pas notarą gali lengvai pasiekti 700 eurų.
Nuosavybės ir hipotekos registravimo mokesčiai. Pasirašius sutartis pas notarą, nuosavybės teisė į turtą bei hipoteka (turto įkeitimas bankui) turi būti įregistruotos valstybės įmonėje Registrų centre. Už nuosavybės teisės įregistravimą teks sumokėti mokestį, priklausantį nuo turto vertės, o už hipotekos įregistravimą – fiksuotą sumą. Šie du mokesčiai perkant 150 000 eurų kainuojantį būstą kartu sudarytų apie 70 eurų.
Turto draudimas. Įkeičiamas turtas privalo būti apdraustas visą paskolos laikotarpį. Draudimo kaina priklauso nuo turto tipo, jo būklės ir pasirinktos draudimo bendrovės. Standartinio buto metinis draudimas vidutiniškai kainuoja apie 100 eurų. Tai nėra vienkartinis mokestis – jį reikės mokėti kasmet.
Vadinasi, perkant būstą už 150 000 eurų, visi papildomi mokesčiai gali siekti net apie 2 000 eurų.
Pasak I. Šimkienės, svarbu iš anksto pasiruošti. „Didžioji dalis šių netikėtų išlaidų – valstybės nustatyti įkainiai už teisinių veiksmų atlikimą ir nuosavybės įregistravimą. Savo klientams visada pateikiame visą galimų išlaidų sąrašą, kad jie galėtų susidaryti visą vaizdą ir išvengtų nemalonių staigmenų pasirašydami sutartį, tačiau jeigu klientai tokias išlaidas susiskaičiuoja dar tik pradėdami kaupti pinigus pradiniam įnašui, tai itin sveikintina“, – komentuoja specialistė.
Be to, šias išlaidas dažnai galima sumažinti derantis su savo kredito įstaiga: dalį mokesčių galima pasidalinti su būsto pardavėju, taip pat patartina palyginti turto vertintojų ir turto draudėjų kainų pasiūlymus arba tiesiog neskubėti ir atidžiai perskaityti kiekvieno paslaugos teikėjo sąlygas.
