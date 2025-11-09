Bankrutavo liūdnai pagarsėjęs pramogų organizatorius: atlikėjams nemokėjo už darbą

Lapkričio 1-ąją įsigaliojo Klaipėdos apygardos teismo nutartis, kuria tenkintas Klaipėdos „Sodros“ padalinio pareiškimas ir paskelbtas bankrotas individualiai įmonei „Autoradio TV spaudos tinklas“.
Fondui įmonė skolinga per 4,2 tūkst. eurų, daugiausiai – už savarankiškai dirbančio asmens privalomojo sveikatos draudimo įmokų, kai kurios skolos negrąžinamos beveik dešimtmetį, teigiama nutartyje.
„Akivaizdu, jog įmonė susidūrė su finansiniais sunkumais ir matyti, kad jie nėra laikino pobūdžio, be to, įmonė laiku negali vykdyti turtinių prievolių. (...) Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įmonė neįrodinėjo, jog yra pajėgi sugeneruoti pajamas ir atkurti savo mokumą“, – konstatavo teismas.
„Sodra“ į teismą kreipėsi praėjusią vasarą.
Birželį socialiniuose tinkluose paskelbti vieši įrašai, kuriuose pramogų versle dirbančių žmonių atsiliepimai apie bendradarbiavimą su bankrutuojančios įmonės įkūrėju klaipėdiečiu Dmitrijumi Pagirėnu – teigiama, kad jis organizuoja koncertus, tačiau renginių dalyviams nesumoka už atliktą darbą.
Anot vieno iš nukentėjusiųjų, kompozitoriaus-prodiuserio Aivaro Burzdžiaus, klaipėdietis su įvairiomis įstaigomis susitardavo dėl koncertų organizavimo, į renginius kviesdavosi muzikantus ir atlikėjus bei jiems nesumokėdavo už darbą.
„Jis organizavo nemažai koncertų, ir su manimi neatsiskaitė, ir su daug kitų. Dar ir dabar siaučia ir ieško aukų, mano žiniomis, vieną ukrainietę apgavo“, – „Vakarų ekspresui“ teigė A. Burzdžius, pridūręs, jog ptamogų sektoriuje dirbantys žmonės svarsto galimybę inicijuoti grupinį ieškinį D. Pagirėnui..
Spaudoje anksčiau skelbta, jog D. Pagirėnas grasino grupės „Sirenos“ lyderei Renatai Klimaitytei kai ši atsisakė jo pasiūlymo surengti koncertinį turą.
Registrų centro duomenimis, D. Pagirėnas įmonę įsteigė 2014-ųjų pabaigoje – tuomet ji vadinosi Jaunimo modernios disko muzikos ir šokių studija, 2021 metų liepą ji pervadinta į „Autoradio TV spaudos tinklas“.
