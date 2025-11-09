Lenkijoje apvogė beveik 500 vieno didžiausių bankų klientų: įspėja, kaip nepakliūti į pinkles

Bydgoščiaus miesto apygardos prokuratūra patvirtino, kad, remiantis paties „Santander“ skaičiavimais, iš 490 sąskaitų prieš kiek daugiau nei savaitę neteisėtai buvo išgryninta 2,2 mln. zlotų (apie 520 tūkst. eurų). Pirmieji vieši pranešimai apie tai pasirodė spalio 27–28 dienomis.
Policija gavo šimtus pranešimų apie neleistinus pinigų išėmimus iš „Santander“ klientų sąskaitų. Pareigūnai teigia, kad tai buvo organizuota, plataus masto sukčiavimo operacija.
Kibernetinių nusikaltimų tyrimo biuro (CBZC) atstovas spaudai Marcinas Zagórskis pranešė, kad šie sandoriai greičiausiai buvo įvykdyti panaudojant „skimmerius“ – specialius įrenginius, slapta montuojamus ant bankomatų.
Daugiausia atvejų užfiksuota Bydgoščiaus mieste ir Didžiosios Lenkijos vaivadijoje.
„Skimmingas“ – tai sukčiavimo būdas, kai banko kortelės duomenys neteisėtai nuskaityti naudojant paslėptus įrenginius, įmontuotus į kortelių skaitytuvus. Tokiu būdu gauta informacija leidžia padaryti kortelės kopiją ir atlikti neleistinus pirkimus ar grynųjų pinigų išėmimus.
M.Zagórskis pridūrė, kad kol kas nėra požymių, jog nuo šio nusikaltimo būtų nukentėjusių kitų bankų klientų.
Radijo stotis RMF FM skelbia, kad pareigūnai tiria daugiau kaip įtartinų 600 operacijų, susijusių su šiuo incidentu.
„Santander“, kurio Lenkijos padalinys yra trečias pagal dydį bankas šalyje, paskelbė, kad visiems nukentėjusiems klientams jau grąžinti pinigai. Bankas teigė ėmęsis veiksmų, kad „nusikaltėliai negalėtų tęsti savo veiklos“.
Banko atstovas TVP World žinioms sakė, kad incidentas buvo „regioninio pobūdžio“ ir susijęs tik su ribotu skaičiumi bankomatų.
„Santander“ bankas užtikrino, kad klientų asmens duomenys nebuvo nutekinti, ir paragino gyventojus prieš naudojantis bankomatais atidžiai juos apžiūrėti, ar nėra galimų pažeidimo požymių. Pastebėjus įtartinų ženklų, rekomenduojama nedelsiant susisiekti su banko karštąja linija.
Kaip apsisaugoti nuo „skimmingo“?
Po šio plataus masto nusikaltimo specialistai įspėja dėl „skimmingo“ – vieno seniausių kortelių duomenų vagystės būdų. Finansų ekspertas Boguszas Bąkas socialiniuose tinkluose paskelbė mokomąjį vaizdo įrašą, kuriame parodė, kaip atpažinti „skimmingo“ įrenginius ir saugiai naudotis bankomatais.
Pasak jo, dažniausi požymiai, kad bankomatas gali būti pažeistas:
- Juostelė po ekranu – gali būti priedas su miniatiūrine kamera, fiksuojančia klaviatūrą;
- Priedas ant kortelių skaitytuvo („skimmeris“) – įrenginys, nuskaitantis duomenis iš magnetinės juostelės;
- Maža skylutė ar įdubimas bankomato korpuse – tai gali būti paslėptos kameros objektyvas, filmuojantis, kaip įvedate PIN kodą.
Ekspertai pabrėžia, kad nusikaltėlių naudojamos dalys dažnai būna itin tiksliai pritaikytos, todėl pastebėti manipuliacijas nėra lengva. Vis dėlto galima sumažinti riziką:
- Prieš naudodamiesi bankomatu, jį apžiūrėkite – ar nėra klijų, įbrėžimų, neįprastų priedų ar paslėptų kamerų;
- PIN kodą visada įveskite prisidengę ranka;
- Venkite bankomatų atokiose ar prastai apšviestose vietose;
- Reguliariai tikrinkite sąskaitos išrašus, o pastebėję įtartinų operacijų – iškart praneškite bankui;
- Jei įmanoma, naudokite bekontakčius atsiskaitymus – jie laikomi saugesniais, nes kortelės nereikia įkišti į skaitytuvą.
