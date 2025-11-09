Po patikros Vilniaus oro uoste moteris sutriko: „Daugiau šios liemenėlės skrisdama jokiais būdais nesisegčiau“

Ievos istorija kiek netikėta. „Skrisdama iš Vilniaus, rodos, nusisegiau viską – ir apyrankę, ir laikrodį. Bet einu per metalo ieškiklį – klykia aliarmas. Klausiu – gal dėl batų? O man oro uosto darbuotojas sako: „Matau, kad kūno vidurys raudonai „dega“, ir prasitarė, kad metalo ieškikliai labai reaguoja į „Triumph“ firmos liemenėles. Patikra užtruko kelias minutes, skridau ne piko metu, bet jeigu srautas būtų didesnis, tai aviacijos saugos patikroje tikrai nusidriektų eilės“, – šypsodamasi pasakoja moteris.
Įdomiausia, kad Ieva iš tiesų segėjo minėto gamintojo trikotažą.
Tačiau, kaip naujienų portalui Lrytas sakė Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas, Vilniaus oro uosto išvykimo terminale turimi arkiniai metalo ieškikliai, pro kuriuos praeina visi keleiviai patikros metu – tokie patys, kaip ir buvę anksčiau. Tad ir jų veikimo principas nepakitęs.
Kodėl metalo ieškiklis taip sureagavo į Ievos aprangą, anot T.Vasiliausko, sunku detaliau pakomentuoti, nežinant daugiau aplinkybių, kitų drabužių ir metalinių detalių tuose drabužiuose kiekio.
Tačiau, kaip nurodė Lietuvos oro uostų atstovas, kalbant bendrai, arkinis metalo ieškiklis gali duoti perspėjimo signalą ir dėl liemenėlėje ar kituose drabužiuose esančio metalo kiekio.
„Rekomenduojame atkreipti dėmesį: jei avite aulinius batus, batus storais padais, saugumo darbuotojai gali paprašyti juos nusiauti ir padėti į atskirą dėžutę, nes šie batai dažnai taip pat gali būti fiksuojami ir gaunamas perspėjimo signalas. Kartais patikros įranga sureaguoja į batus, išorėje ar viduje turinčius metalinių detalių. Tokiu atveju batai taip pat yra papildomai tikrinami rentgeno spindulių įranga“, – paaiškino T.Vasiliauskas.
Jis patarė keleiviams, priėjus aviacijos saugumo patikrą, į ten esančias dėžutes sudėti savo asmeninius daiktus ir viršutinius drabužius: striukę, švarką, diržą, telefoną, laikrodį, kelionės dokumentus, rankines, kuprines.
Tokiu atveju arkiniai ieškikliai nereaguos į metalinius daiktus, esančius jūsų drabužiuose, o patikra įvyks greičiau.