Turinio projektai naujienų portaluose gali tapti tokia reklamos forma, kuri kuria vertę ir leidžia užmegzti ryšį su auditorija. Tačiau svarbu suvokti, kad turinio projektai nėra tiesiog gražesnė reklamos forma ar galimybė pasirodyti tarp naujienų. Tai – turinys, kuriame skaitytojas turi atrasti vertę sau.
Matematika paprasta – jei prekės ženklas neturi, ką pasakyti, joks portalas, publikacijos pozicija, formatas ar redaktorius neišgelbės. Turinys, kuris slepiasi po tariamai naudingais sakiniais, vis tik lieka reklama ir skaitytojas tai atpažįsta. Todėl klausimas, kurį turėtumėte užduoti sau paprastas – ar mūsų prekės ar paslaugos žinutė įdomi ne tik mums patiems?
Kada turinio projektas iš tiesų veikia
Turinio projektai sėkmingi tuomet, kai reikia daugiau nei tiesiog matomumo tituliniame naujienų portalo puslapyje. Jie tinka prekės ženklams, kurie nori paaiškinti, kodėl daro tai, ką daro, o ne tik informuoti, ką parduoda. Kai reikia edukuoti, aktualizuoti temą ar formuoti naują požiūrį – turinio projektas gali tapti galingu įrankiu.
Pavyzdžiui, kai įmonė pristato inovaciją, kuri nauja rinkoje, paprastas reklaminis baneris neveiks, nes tikslinė auditorija pirmiausiai turi suprasti, kodėl tai svarbu. Kai gvildenamos socialinės temos – tvarumas, įtrauktis, darbuotojų gerovė – jos negali būti sutalpintos į banerį ar 15 sekundžių reels‘ą. Joms reikia erdvės, pasakojimo, konteksto.
Reputacijos stiprinimas – dar vienas scenarijus, kuriam turinio projektas tinkamas sprendimas. Kai prekės ženklas siekia parodyti savo ekspertinę poziciją ar įsitvirtinti konkrečioje srityje, turinio projektas padeda sukurti patikimą naratyvą. Ekspertiniai komentarai, klientų istorijos ir edukaciniai straipsniai leidžia ne tik kalbėti, bet ir įrodyti.
Sėkmingas turinio projektas reikalauja ir partnerystės – tarp prekės ženklo, agentūros ir redakcijos. Tik toks komandinis darbas užtikrina, kad žinutė išliks aiški, o turinys – įdomus.
Kada geriau palaukti
Tiesa, ši turinio forma nėra tinkama visiems. Jei prekės ženklas dar neišsigrynino savo vertybių, neturi aiškios pozicijos ar nežino, ką nori pasakyti – geriau palaukti.
Prieš pradedant, verta pasitikrinti tris dalykus: ar žinote, kas yra jūsų auditorija, ar suprantate, kokios temos jiems iš tiesų įdomios ir ar galite pasakyti kažką naujo arba vertingo.
Jei bent vienas atsakymas buvo „ne“ – vadinasi, turinio projektui dar anksti, bet jei į visus tris atsakėte „taip“, tada investuoti verta.
Svarbu nepamiršti – sėkmingas turinio projektas reikalauja išgrynintos strategijos, kūrybinio darbo ir duomenų. Tinkamai pasirinktas kanalas, aiški žinutė, gerai parašytas tekstas ir aktualus kampas – tai formulė, kuri veikia.
Turinio projektai nėra trumpalaikė komunikacijos priemonė. Jie neša vertę ne savaitę, o mėnesius – kuria reputaciją, organišką paieškos srautą, poziciją rinkoje.
Todėl svarstant apie turinio projektą, vertėtų klausti ne „kiek kainuoja?“, o „kiek vertės sukurs, jei bus padaryta gerai?“, nes kai reklama nustoja kalbėti tik apie save ir pradeda kalbėti su žmogumi, ji iš tiesų pradeda veikti.