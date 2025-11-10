Skelbia, kiek per metus Vilniuje pigo šilumos kilovatvalandė

Skelbiama, jog jos klientams šiluma kainavo 5,91 ct už kWh, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai teko mokėti 6,35 ct už kWh (su 9 proc. PVM).
Anot bendrovės, sąskaitų už šildymą dydį lemia šilumos kaina, lauko oro temperatūra, suvartojamas šilumos kiekis bei energetinis šildomo pastato efektyvumas.
Įmonė atkreipia dėmesį, jog šiemet spalis buvo vėsesnis, todėl šie veiksniai atsispindi sąskaitose. Vidutinė spalio mėnesio lauko oro temperatūra Vilniuje siekė 6,9 laipsnius, pernai – 8,3 laipsnius.
„Gijų“ Klientų komandos vadovė Rūta Jasiulionienė primena, jog šiemet šildymo sezonas Vilniuje prasidėjo paskutinėmis rugsėjo dienomis, todėl šildymo paslauga buvo teikiama visą spalio mėnesį.
„Sąskaita už 50 kv. m. buto šildymą energetiškai efektyviame daugiabutyje siekia vos 12 eurų, renovuotame daugiabutyje vidutinė sąskaita yra apie 30 eurų. Nerenovuotame daugiabutyje gyvenantys klientai vidutiniškai už šildymą mokės 51 eurų“, – pranešime cituojama ji.
Įmonė pažymi, jog praėjusiais metais sezonas prasidėjo spalio 14 d., todėl lyginti šių dviejų laikotarpių sąskaitas yra nekorektiška.
Pernai už kiek daugiau nei dvi savaites trukusį šildymą 50 kv. m. buto energetiškai efektyviame daugiabutyje sąskaita siekė 7 euris, renovuotame daugiabutyje – apie 22 eurus, sename, energetiškai neefektyviame – 30 eurų.