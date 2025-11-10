Skelbia, kurie maisto produktai spalį dar labiau brango

Spalį vidutinė metinė infliacija sudarė 3,5 proc.
Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 3,1 proc., paslaugų kainos – 6,2 proc., valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos – 3,1 proc., rinkos kainos – 4,3 proc.
Tuo metu per mėnesį vartojimo prekių kainos padidėjo 0,5 proc., paslaugų kainos sumažėjo 0,3 proc., valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos vartojimo prekių ir paslaugų kainos padidėjo 0,6 proc., rinkos kainos – 0,2 proc.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo restoranų, kavinių ir panašių įstaigų viešojo maitinimo paslaugų, pieno ir jo produktų, sūrio ir kiaušinių, mėsos ir jos produktų, tabako gaminių, alaus, degalų ir tepalų, spirituotų gėrimų, farmacijos gaminių, asmeninių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų kainų padidėjimas, taip pat – elektros energijos, automobilių kainų sumažėjimas.
Mėnesio infliacijai daugiausia įtakos turėjo avalynės, drabužių, duonos ir grūdų produktų, trumpalaikio naudojimo namų ūkio prekių, šilumos energijos, degalų ir tepalų kainų padidėjimas bei atostogų išvykų, kitų asmens priežiūros prietaisų, reikmenų ir priemonių, apgyvendinimo paslaugų, automobilių, daržovių, kavos, arbatos ir kakavos, keleivių vežimo oro transportu paslaugų kainų sumažėjimas.
Per mėnesį dėl naujų rudens ir žiemos sezono kolekcijų drabužių ir avalynės kainos padidėjo 5,2 proc. Avalynė pabrango 9,4 proc., drabužiai – 3,6 proc.
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos padidėjo 0,1 proc. Labiausiai pabrango miltai, kruopos, ryžiai, valgomieji subproduktai, tešlos gaminiai su mėsa, bet atpigo saulėgrąžų aliejus, šviežios ir atšaldytos jūros gėrybės, pievagrybiai, traškučiai, šokoladas ir desertai kakavos pagrindu.
Poilsio ir kultūros prekių ir paslaugų kainos sumažėjo 1,1 proc., būsto apstatymo, namų apyvokos įrangos ir kasdienės būsto priežiūros prekių ir paslaugų kainos padidėjo 1,2 proc.