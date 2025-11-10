Užimtumo tarnyba: spalį dar labiau sumažėjo registruotas nedarbas

Registruotas nedarbas spalį mažėjo 20 iš 60 savivaldybių ir šalyje siekė 8,2 proc. – 0,1 proc. punkto mažiau nei rugsėjį ir 0,2 proc. punkto mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus.
„Nepaisant sezoniškumo ir rugsėjį fiksuoto grįžtančiųjų į darbo rinką piko, bendras registruoto nedarbo rodiklis toliau traukėsi, o tai rodo teigiamą tendenciją. Visgi mažėjantis darbo pasiūlymų skaičius kelia rimtą nerimą ir reikalauja daugiau pastangų siekiant įsidarbinti“, – pranešime cituojama tarnybos Stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.
Tarnybos duomenimis, lapkričio 1 d. šalyje registruota 149,8 tūkst. darbo ieškančių žmonių – 900 (arba 0,6 proc.) mažiau nei prieš mėnesį.
„Tą lėmė 5 proc., palyginti su rugsėju, sumažėjęs besikreipiančių į Užimtumo tarnybą klientų srautas ir ypač suaktyvėjęs asmenų dalyvavimas aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse“, – rašoma pranešime.
Darbo pasiūlymų spalį buvo mažiau nei pirmąjį rudens mėnesį – 3,5 tūkst. darbdavių įregistravo 14,1 tūkst. laisvų darbo vietų, kai rugsėjį šis skaičius buvo 10,8 proc. didesnis.
Labiausiai mažėjo darbo pasiūlymų skaičius nekvalifikuotiems darbuotojams, jų įregistruota penktadaliu mažiau nei rugsėjį. Tuo metu transporto, sveikatos priežiūros ir IT sektoriuose darbuotojų paklausa išliko didesnė nei įprasta.
Nurodoma, jog praėjusį mėnesį dirbti pradėjo 20,7 tūkst. Užimtumo tarnyboje užsiregistravusių asmenų – penktadaliu mažiau nei rugsėjį, tačiau daugiau nei vasaros mėnesiais.
Lapkričio 1 d. šalyje buvo 1,46 mln. dirbančiųjų – 2,9 tūkst. (0,2 proc.) daugiau nei prieš mėnesį. Užimtumas labiausiai didėjo švietimo, sveikatos priežiūros, gamybos ir viešojo valdymo sektoriuose, o mažėjo statybose bei paslaugų srityse.